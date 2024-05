La Russia avrebbe usato armi chimiche in Ucraina. Mosca nega

Di più “Berna spende troppo per le strade e poco per la ferrovia”

Frontalieri presi di mira dal fisco italiano

Questo contenuto è stato pubblicato al Roma vuole tassare in Italia i lavoratori frontalieri che sono soci e impiegati di una Sagl ticinese: non verranno più considerati lavoratori dipendenti, bensì come lavoratori indipendenti da tassare in Italia.

Di più Frontalieri presi di mira dal fisco italiano