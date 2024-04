Il sostegno statunitense a Israele non è incondizionato

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha chiarito la necessità che Israele attui una serie di passi concreti per affrontare le sofferenze umanitarie e la sicurezza degli operatori umanitari. Il sostegno statunitense a Israele dipenderà dalle azioni che verranno prese in tal senso a Gaza. Biden ha poi sottolineato che un cessate il fuoco immediato è essenziale per stabilizzare e migliorare la situazione umanitaria e proteggere i civili innocenti, e ha esortato il primo ministro Benyamin Netanyahu a concludere senza indugio un accordo per riportare a casa gli ostaggi.