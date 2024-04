Sette operatori umanitari uccisi da raid israeliano a Gaza

Sette persone che lavoravano per l'organizzazione umanitaria statunitense Wolrd Central Kitchen, sono morte ieri, lunedì, in un raid israeliano nel centro della Striscia di Gaza. L'auto in cui viaggiavano è stata raggiunta da un missile. Unanime la condanna internazionale, tra cui quella della Casa Bianca e dell'Unione Europea. L'esercito israeliano ha parlato di un tragico errore sul quare sarà fatta chiarezza. Le vittime sono di nazionalità australiana, polacca, britannica, palestinese e con doppia cittadinanza americana e canadese.