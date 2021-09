Aumentano le vittime dell'uragano Ida

Contenuto esterno

È di almeno 40 morti e sei dispersi il bilancio del passaggio dell'uragano Ida negli Stati del nord est degli Stati Uniti. Lo riferiscono i governatori dello Stato di New York, Kathryn Hochul, e di quello del New Jersey, Phil Murphy. L'uragano Ida ha causato 15 morti nello Stato di New York e 25 in New Jersey, dove sei persone restano ancora disperse.

03 settembre 2021

