Perché in Ticino si muore di più per Covid?

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Perché in Ticino si muore di più per Covid?

Il reparto Covid dell'Ospedale La Carità di Locarno. Keystone / Alessandro Crinari

In questa seconda ondata della pandemia, il Ticino è una delle regioni con il più alto tasso di mortalità d’Europa: da inizio ottobre sono morte 450 persone (stato: 4 gennaio 2020). Questo significa che nel periodo considerato (1. ottobre 2020 – 4 gennaio 2021) sono stati registrati 128 decessi ogni 100'000 abitanti. La Lombardia – ritenuta il focolaio d’Europa – ha dati decisamente inferiori: 83 decessi ogni 100'000 abitanti. Come si spiegano questi dati?

In Ticino l’annunciata seconda ondata della pandemia parte a inizio ottobre. Tra luglio e settembre il numero dei pazienti ospedalizzati resta costante (da 0 a 3) mentre l’ultimo decesso risale al 12 giugno. Per mesi gli ospedali ticinesi non segnalano alcun paziente in terapia intensiva.

La situazione cambia a ottobre: dai 5 nuovi contagi del primo ottobre saliamo ai 404 del 31 ottobre. Il primo decesso della seconda ondata viene segnalato il 13 ottobre, esattamente 4 mesi dopo l’ultimo. Nella settimana 43 (19-25 ottobre), i decessi in Ticino per Covid (media settimanale di 0.8 ogni 100'000 abitanti) sono la metà di quelli lombardi (1.7).

Dieci settimane dopo, la situazione sul fronte dei decessi per Covid è completamente stravolta: nella settimana 53 (28 dicembre - 3 gennaio) il Ticino registra 14.5 decessi ogni 100'000 abitanti (media settimanale) contro i 4 della Lombardia

Cosa è successo in questi due mesi e mezzo?

Durante il mese di ottobre il numero di contagiati aumenta vertiginosamente in tutta Europa. In Lombardia si passa repentinamente dai 300 nuovi contagiati del primo ottobre ai 5'000 il 24 ottobre. In Ticino durante lo stesso periodo si passa da 5 a 257 nuovi contagi giornalieri. Si ricomincia a morire per Covid.

"Gli effetti delle misure restrittive hanno un primo effetto sul numero di morti dopo circa un mese e mezzo". Vittorio Demicheli Fine della citazione

Il virus batte alle porte e la politica risponde. Il 24 ottobre viene firmata una nuova ordinanza del Governo italiano e della Regione Lombardia per limitare la diffusione del coronavirus. Il Dpcm (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri) prevede tra l’altro la chiusura dei ristoranti, bar, gelaterie e pasticcerie alle 18 nei giorni feriali e la domenica. Stop a cinema, teatri, casinò, sale scommesse. Blocco anche per palestre, piscine, centri benessere e centri termali. Vietate sagre, fiere e tutti gli eventi simili. Stop pure alle feste, comprese quelle legate a cerimonie civili e religiose. Coprifuoco a partire dalle 22.

Gli effetti delle misure restrittive, come ci spiega Vittorio Demicheli - epidemiologo, direttore sanitario dell’Ats di Milano, e tra i componenti della Cabina di regia che analizza i dati inviati dalle Regioni e stila il report settimanale sull'evoluzione del contagio in Italia - sono visibili dopo 15 giorni sul numero dei contagi. Si deve aspettare circa un mese per vedere l'effetto sui ricoveri mentre le misure restrittive hanno un primo effetto sul numero di morti dopo circa un mese e mezzo.

Lo stesso giorno, il 24 ottobre, il governo elvetico mette in consultazione (non in vigore) le misure restrittive che prevedono l’utilizzo della mascherina anche all’aperto (cosa che l’Italia prevede da un mese ormai) e altre misure per il contenimento dei contagi, decisamente più blande rispetto a quelle italiane.

A inizio novembre la situazione si fa critica. Sia in Ticino sia in Lombardia si passa dai 3 morti ogni 100'000 abitanti dell’ultima settimana di ottobre (settimana 44) agli 8 decessi della settimana successiva (settimana 45).

Lombardia in Zona Rossa Aperti solo industrie, scuole fino alla prima media, barbieri e parrucchieri, servizi di prima necessità. Vietati gli spostamenti anche all'interno della regione se non per lavoro, studio, salute o comprovata necessità. Fine della finestrella

Con questi numeri, il 6 novembre scatta in Lombardia la Zona Rossa. Nello stesso periodo in Svizzera ogni cantone si muove come meglio crede. Il federalismo gioca un ruolo importante durante questa seconda ondata della pandemia.

Quando, alla fine della prima ondata, la competenza di introdurre misure è passata ai cantoni, questi sono stati timidi nell'introdurre provvedimenti. Così, mentre il canton Ginevra chiude quasi tutto, il Ticino non prevede misure particolari e segue il resto della Confederazione. Gli esperti chiedono misure più severe che faticano ad arrivare.

Effetti delle misure restrittive

Le prime importanti misure lombarde per il contenimento del virus risalgono alla fine della settimana 44 e la Zona Rossa viene introdotta nella settimana 45. In Lombardia i morti sono mediamente 2 su 100'000 abitanti in una settimana. Meno di 1 in Ticino. Dopo 6 settimane, come ha specificato Vittorio Demicheli, si possono notare gli effetti delle misure prese sul numero dei decessi. I morti in Lombardia salgono fino a 12 alla settimana su 100'000 abitanti per poi iniziare a scendere. Tutto come previsto. Nell’ultima settimana, quella a cavallo della fine dell’anno, i decessi scendono a 4 ogni 100'000 abitanti. In Ticino durante lo stesso periodo, dopo un picco a metà novembre (17 morti su 100'000 abitanti), i decessi si stabilizzano mediamente attorno ai 14 ogni 100'000 abitanti alla settimana.

Come leggere questi dati? Demicheli non ha dubbi: “Una cosa posso dirla con certezza, se dopo un mese e mezzo dall'introduzione delle misure restrittive i morti diminuiscono questo è sicuramente dovuto alle decisioni prese per combattere l’epidemia. Se il numero dei morti per contro stagna e non scende, questo significa che non sono state prese le misure di contenimento corrette o la gente non ha seguite le indicazioni”.

Seguendo il ragionamento di Vittorio Demicheli, in Ticino si dovrà attendere l’ultima settimana di gennaio o la prima di febbraio per vedere finalmente gli effetti delle misure di contenimento introdotte il 22 dicembre 2020.

Confronto internazionale

A metà novembre escono dati poco incoraggianti: uno studio dell’università di Oxford spinge i media a descrivere la Svizzera come uno dei peggiori Stati nella gestione della seconda ondata della pandemia. A inizio dicembre la Confederazione decide comunque di aprire le stazioni sciistiche, contrariamente al resto dell’Europa. Si deve attendere il 22 dicembre prima che la Svizzera introduca misure più severe, come la chiusura di bar e ristoranti. Gli alberghi restano aperti.

A differenza della Svizzera, gli Stati che le stanno attorno hanno preso misure più severe più velocemente: La Francia entra in lockdown il 30 ottobre, la Germania impone un lockdown parziale il 2 novembre, l’Austria decreta il lockdown il 17 novembre E anche in questo caso i numeri parlano chiaro: il Ticino presenta una mortalità fino a quattro volte superiore alle regioni limitrofe alla Svizzera.

Confronto nazionale

In Ticino anche a livello nazionale mostra numeri decisamente superiori a tutti gli altri cantoni. Al di là degli effetti delle misure di contenimento, i dati ticinesi sui decessi Covid paragonati a quelli degli altri cantoni elvetici restano significativamente superiori. In questo caso, il Ticino registra il più alto tasso di mortalità in Svizzera considerando la prima e la seconda ondata, come ci mostra la cartina:

In Svizzera, il Governo federale ha adottato una serie di misure valide su tutto il territorio nazionale, ad esempio l'obbligo di indossare mascherine in tutti gli spazi pubblici in cui non è possibile mantenere la distanza. A seconda della situazione epidemiologica, ogni Cantone può però prendere provvedimenti più restrittivi di quelli previsti a livello federale.

Il federalismo, come detto in precedenza, ha permesso ai diversi cantoni di rispondere in modo diverso e spesso opposto. È il caso che si è creato tra Ginevra e Vaud nel mese di novembre. I ginevrini non possono fare acquisti di beni considerati non essenziali nei negozi del loro Cantone, poiché le serrande di questi commerci sono state abbassate il 2 novembre.

A strofinarsi le mani sono i commercianti vodesi. Dal centro di Ginevra, in una ventina di minuti di auto si arriva nel Cantone Vaud, dove i negozi continuano a funzionare come prima.

Le differenze sono ancora più marcate tra la Svizzera francese, dove praticamente dappertutto bar, ristoranti o palestre sono stati chiusi già a novembre e la Svizzera tedesca. Qui la vita sembra scorrere senza particolari patemi d'animo.

In tutto questo il Ticino, rispetto alla prima ondata dove aveva preso misure decisamente più severe del resto della Svizzera, questa volta ha seguito i cantoni svizzero tedeschi, più restii a introdurre misure restrittive severe.