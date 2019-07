Stando a quanto scrive martedì in una nota l' Accademia tedesca di lingua e poesiaLink esterno , che assegna il premio, Bärfuss "è un eccezionale narratore e drammaturgo della letteratura contemporanea in lingua tedesca".

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Premio Büchner allo svizzero Lukas Bärfuss 09 luglio 2019 - 21:04 Lo scrittore svizzero Lukas Bärfuss, grazie alla sua opera "Hagard", ha vinto il premio Georg Büchner, uno dei più prestigiosi per la letteratura germanofona. Il riconoscimento gli vale 50 mila euro. Stando a quanto scrive martedì in una nota l'Accademia tedesca di lingua e poesia, che assegna il premio, Bärfuss "è un eccezionale narratore e drammaturgo della letteratura contemporanea in lingua tedesca". L'autore, nato nel 1971 a Thun (Berna) ma ora residente a Zurigo, riceverà il riconoscimento a Darmstadt il prossimo 2 novembre. In passato, si è già distinto assicurandosi il Premio svizzero del libro ("Koala", 2014) e il Premio Schiller ("Hundert Tage", 2009). Lukas Barfüss è il primo autore svizzero ad aggiudicarsi il premio da 25 anni a questa parte. In passato scrittori del calibro di Friedrich Dürrenmatt e Max Frisch avevano ottenuto questo riconoscimento.