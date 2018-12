Si vota, ragionava lo scrittore, con l'idea "che sia una cosa leggera. Il voto, sotto certi punti di vista, è diventato una barzelletta. Ma, bisogna ricordare, e io non sono un leninista, quello che disse chiaramente Lenin: la politica è destinata a perdere se non le daremo la giusta importanza. La politica si è spettacolarizzata e questo ha portato a un disastro enorme che diventerà ancora più colossale se non riusciremo a rivalutare in modo pervicace tutti i veri elementi della democrazia".

In particolare, aveva puntato il dito sulla politica, diventata, a suo giudizio, "una seconda industria dell'entertainment, del divertimento. E, mi dispiace dirlo, anche molti media non fanno altro che fare del divertimento".

È stata una delle sue ultime apparizioni in Italia e nel suo intervento ha confermato il suo sguardo acceso sul presente, la sua visione di intellettuale in prima linea nella lotta contro le ingiustizie e i conflitti.

Lo scorso giugno si trovava a Taormina per il Taobuk Festival, che lo ha premiato con il Taobuk Award for Literary Excellence insieme a Elizabeth Strout.

Ha ricevuto diversi riconoscimenti internazionali come il premio Kafka (nel 2013), il premio Goethe (2005). È stato più volte nominato per Nobel per la letteratura, riconoscimento che tuttavia non ha mai ricevuto.

"A coloro che l'hanno amato, grazie". Con queste parole Fania Oz-Salzberg ha annunciato venerdì il decesso del padre. Lo scrittore ha firmato diversi romanzi così come molti racconti biografici come "Una storia di amore e di tenebra".

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Addio ad Amos Oz 28 dicembre 2018 - 20:53 Lo scrittore israeliano Amos Oz, autore di "Una storia di amore e di tenebra", è morto in seguito a un tumore a 79 anni. Nel video un'intervista rilasciata alla Radiotelevisione svizzera nel 2009. "A coloro che l'hanno amato, grazie". Con queste parole Fania Oz-Salzberg ha annunciato venerdì il decesso del padre. Lo scrittore ha firmato diversi romanzi così come molti racconti biografici come "Una storia di amore e di tenebra". Il "Camus israeliano" Amos Oz è nato a Gerusalemme il 4 maggio del 1939 in una famiglia di origine russa e polacca. Celebrato all'inizio della sua carriera come il "Camus israeliano", lo scrittore era un fervente sostenitore della pace con i palestinesi basata sulla creazione di due Stati e critico riguardo all'occupazione della Cisgiordania e, più recentemente, nei confronti della politica del premier Benjamin Netanyahu e il "crescente estremismo del governo". Ha ricevuto diversi riconoscimenti internazionali come il premio Kafka (nel 2013), il premio Goethe (2005). È stato più volte nominato per Nobel per la letteratura, riconoscimento che tuttavia non ha mai ricevuto. "La politica sta diventando intrattenimento" Lo scorso giugno si trovava a Taormina per il Taobuk Festival, che lo ha premiato con il Taobuk Award for Literary Excellence insieme a Elizabeth Strout. È stata una delle sue ultime apparizioni in Italia e nel suo intervento ha confermato il suo sguardo acceso sul presente, la sua visione di intellettuale in prima linea nella lotta contro le ingiustizie e i conflitti. In particolare, aveva puntato il dito sulla politica, diventata, a suo giudizio, "una seconda industria dell'entertainment, del divertimento. E, mi dispiace dirlo, anche molti media non fanno altro che fare del divertimento". Si vota, ragionava lo scrittore, con l'idea "che sia una cosa leggera. Il voto, sotto certi punti di vista, è diventato una barzelletta. Ma, bisogna ricordare, e io non sono un leninista, quello che disse chiaramente Lenin: la politica è destinata a perdere se non le daremo la giusta importanza. La politica si è spettacolarizzata e questo ha portato a un disastro enorme che diventerà ancora più colossale se non riusciremo a rivalutare in modo pervicace tutti i veri elementi della democrazia".