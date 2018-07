Diritto d'autore

Helena Janeczek si aggiudica il Premio Strega 06 luglio 2018 - 14:56 Il Premio strega 2018 è stato assegnato a Helena Janeczek. Dopo 15 anni torna dunque a essere premiata una donna, che vince raccontando la vita di un'altra donna, Gerda Taro, fotoreporter morta sul campo di battaglia a 26 anni. Con 'La ragazza con la Leica' Helena Janeczek, scrittrice tedesca naturalizzata italiana, di origini familiari ebreo-polacche, si è aggiudicata con 192 voti il più prestigioso premio letterario italiano. Il libro ripercorre l'incredibile vita di Gerda Taro, partner e collega del famoso fotoreporter Robert Capa. Taro morì a soli 26 anni durante la guerra civile spagnola, quando nel luglio del 1937 vicino a Madrid fu investita accidentalmente da un carro armato repubblicano. L'ultima donna a vincere il Premio Strega è stata Melania Mazzucco, nel 2003 con 'Vita'. Janeczek ha superato di 52 preferenze Marco Balzano, con il suo "Resto qui". In questa edizione del Premio con protagoniste le donne si è aggiudicata il terzo posto Sandra Petrignani con il ritratto di Natalia Ginzburg ne 'La corsara', che ha avuto 101 voti.