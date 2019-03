Davanti alla telecamera dell'allora TSI, i due raccontano come si sono scelti l'un l'altro e giacché entrambi traduttori –Quasimodo aveva lavorato su Omero, Catullo, Virgilio- si soffermano su cosa significhi rendere in un'altra lingua "la voce di un poeta".

Quasimodo e l'elogio del traduttore svizzero 17 marzo 2019 - 13:53 Nel 1961 Salvatore Quasimodo, poeta italiano insignito del premio Nobel per la letteratura due anni prima, rivide a Lugano lo scrittore e docente di scuola superiore Pericle Patocchi, suo traduttore in francese. La RSI documentò parte dell'incontro. Patocchi, nato a Lugano da padre svizzero e madre italiana, era rientrato in Ticino per insegnare, dopo aver completato gli studi liceali e universitari in Svizzera francese. Di fatto, la sua opera letteraria è quasi interamente in francese. Davanti alla telecamera dell'allora TSI, i due raccontano come si sono scelti l'un l'altro e giacché entrambi traduttori –Quasimodo aveva lavorato su Omero, Catullo, Virgilio- si soffermano su cosa significhi rendere in un'altra lingua "la voce di un poeta". "Non significa riprodurre soltanto il tono e i valori fonici, sarebbe semplicissimo", sostiene il Nobel, "ma è scendere profondamente nel modo di pronunziare di quel dato poeta". Patocchi, che dal canto suo dice di essere stato "spaventato e felice allo stesso tempo" all'idea di tradurre Salvatore Quasimodo, rivela il suo metodo: ha chiesto all'autore di recitare le sue stesse poesie e ha "preso nota dei ritmi". La doppia intervista di Renato Regli a Salvatore Quasimodo e Pericle Patocchi fu trasmessa dalla Radiotelevisione svizzera il 19 giugno del 1961, nell'ambito di 'Biblioteca'. Si conclude con una poesia recitata dai due protagonisti nelle rispettive lingue.