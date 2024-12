La Migros apre 140 nuove filiali nei centri urbani in Svizzera

Migros vede anche opportunità di espansione nel Canton Zugo e in Svizzera Romanda Keystone / Christian Beutler

2 minuti

Keystone-ATS

Migros ha in programma l’apertura di 140 nuove filiali nei prossimi anni: nelle agglomerazioni attorno a Zurigo e lungo il lago Lemano è stata riscontrata una forte domanda. Lo ha affermato il CEO del colosso del commercio al dettaglio Mario Irminger.

In un’intervista al domenicale “Sonntagsblick”, Irminger ha dichiarato che esiste un potenziale per la creazione di nuovi negozi nelle zone che negli ultimi anni hanno registrato una notevole crescita demografica, ad esempio i dintorni di Zurigo da Baden (Camnton Argovia) a Wetzikon (Canton Zurigo), i comuni lungo il lago e le zone a Nord della città.

Migros vede anche opportunità di espansione nel Canton Zugo e in Svizzera Romanda, in particolare nelle località situate lungo il lago Lemano. “Entro il 2030 ci saranno circa 200’000 famiglie in più per le quali Migros sarà il negozio di alimentari più vicino”, ha dichiarato il CEO del “gigante arancione”, aggiungendo che un team specializzato sta lavorando alla ricerca di luoghi adatti.

Nel corso dell’intervista, Irminger ha parlato anche della crescita del rivenditore online Galaxus che, dopo il record di vendite del 2023, è cresciuto anche quest’anno, con percentuali a due cifre. L’anno scorso, Galaxus ha realizzato in Svizzera un fatturato di 2,4 miliardi di franchi.

Galaxus cresce a due cifre percentuali

Digitec Galaxus è in attivo “e si avvia a un margine dell’utile dell’1,5-2% in linea con il mercato”, ha dichiarato Irminger, aggiungendo che il rivenditore online non sente la concorrenza del fornitore cinese Temu.

Nonostante il programma di risparmio e la ristrutturazione del gruppo, Migros si attiene ai suoi piani di crescita in Germania, come annunciato dall’azienda a settembre. Migros ha messo a disposizione della filiale tedesca una “somma considerevole” a questo scopo, ha detto il CEO, rispondendo a una domanda in questo senso del domenicale senza tuttavia fornire cifre concrete. Se il rivenditore online cresce in Germania, anche i clienti in Svizzera ne beneficeranno, ha concluso Irminger.