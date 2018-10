Tra le otto squadre che si sfideranno in questa tappa del circuito internazionale, la prima che si svolge su territorio elvetico, figura anche il team svizzero che ce la metterà tutta per ottenere un risultato di prestigio tra le mura di casa.

La Champions League non è appannaggio solo del mondo del pallone: nel fine settimana i migliori piloti di drone del mondo si sfideranno a Rapperswil, in riva al lago di Zurigo.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Sfida all'ultimo drone sul lago di Zurigo 12 ottobre 2018 - 20:37 La Champions League non è appannaggio solo del mondo del pallone: nel fine settimana i migliori piloti di drone del mondo si sfideranno a Rapperswil, in riva al lago di Zurigo. Dal Castello della storica cittadina gli apparecchi telecomandati sfrecceranno a tutta velocità verso il lago, compiendo evoluzioni e superando ostacoli. La guida è effettuata attraverso occhiali da realtà virtuale che consentono al pilota di vedere il percorso con la camera di bordo del drone. Tra le otto squadre che si sfideranno in questa tappa del circuito internazionale, la prima che si svolge su territorio elvetico, figura anche il team svizzero che ce la metterà tutta per ottenere un risultato di prestigio tra le mura di casa.