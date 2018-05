Secondo fonti di polizia citate dai media belgi, l'uomo avrebbe gridato 'Allah è grande' prima di essere abbattuto dagli agenti. A scriverlo in particolare sono la Libre Belgique e la Dernière Heure. Non ci sono tuttavia conferme ufficiali.

Sparatoria a Liegi, quattro morti 29 maggio 2018 - 11:57 Quattro persone sono morte durante una sparatoria martedì mattina a Liegi, in Belgio. Si tratta di due poliziotti, un passante e il killer. Un uomo, di cui non è nota l'identità, ha aperto il fuoco contro due agenti uccidendoli e ha preso in ostaggio una donna delle pulizie all'interno di un liceo. Lo sparatore sarebbe stato a sua volta ucciso dalle forze dell'ordine. Diversi media riferiscono che nello scontro è rimasto ucciso anche un passante e altri due agenti sarebbero rimasti feriti. Secondo fonti di polizia citate dai media belgi, l'uomo avrebbe gridato 'Allah è grande' prima di essere abbattuto dagli agenti. A scriverlo in particolare sono la Libre Belgique e la Dernière Heure. Non ci sono tuttavia conferme ufficiali. L'autore della sparatoria sarebbe uscito dalla vicina prigione di Lantin soltanto ieri. Ed è in seguito ad un controllo di documenti che la situazione sarebbe precipitata. È quanto riportano diversi media belgi.