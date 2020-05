Nel servizio de Il QuotidianoLink esterno [video sopra], le interviste allo storico Marco Marcacci e alla direttrice del Museo, Gianna Mina. Ma anche le immagini di altre sculture chiave dell'opera di Vela, come la statua di Garibaldi in piazza Vittoria a Como, il Napoleone morente esposto a Versailles e le Vittime del lavoro.

Avviato da giovane al mestiere di scalpellino, Vincenzo Vela (3.5.1820-3.10.1891) proseguì l'apprendistato alla fabbrica del Duomo di Milano, dove approdò quattordicenne, e si iscrisse nel 1835 all'Accademia di Brera. Nel 1847 partecipò come volontario alla guerra del Sonderbund, che contrappose conservatori e liberali in Svizzera, e nel marzo dell'anno successivo prese parte alle Giornate di Como, insurrezione di città e provincia contro il dominio austriaco.

Duecento anni fa nasceva a Ligornetto, in un Canton Ticino da poco indipendente, lo scultore Vincenzo Vela. Fu artista di spicco dell'Ottocento e rinnovò il linguaggio della scultura, ma fu anche un uomo di idee libertarie che combatté per i suoi ideali e si impegnò per l'istruzione pubblica e delle classi disagiate. Alla Confederazione lasciò la sua villa-museo, attorno alla quale ruotano oggi le celebrazioniLink esterno per il bicentenario.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

I duecento anni di Vincenzo Vela 10 maggio 2020 - 12:03 Duecento anni fa nasceva a Ligornetto, in un Canton Ticino da poco indipendente, lo scultore Vincenzo Vela. Fu artista di spicco dell'Ottocento e rinnovò il linguaggio della scultura, ma fu anche un uomo di idee libertarie che combatté per i suoi ideali e si impegnò per l'istruzione pubblica e delle classi disagiate. Alla Confederazione lasciò la sua villa-museo, attorno alla quale ruotano oggi le celebrazioni per il bicentenario. Avviato da giovane al mestiere di scalpellino, Vincenzo Vela (3.5.1820-3.10.1891) proseguì l'apprendistato alla fabbrica del Duomo di Milano, dove approdò quattordicenne, e si iscrisse nel 1835 all'Accademia di Brera. Nel 1847 partecipò come volontario alla guerra del Sonderbund, che contrappose conservatori e liberali in Svizzera, e nel marzo dell'anno successivo prese parte alle Giornate di Como, insurrezione di città e provincia contro il dominio austriaco. A consacrarlo tra i principali esponenti della scultura naturalista fu un'opera che ultimò poco dopo, nel 1851, ovvero lo Spartaco. Visse e operò in seguito a Torino, fino a quando -nel 1867- decise di ritirarsi nella villa che aveva fatto costruire a Ligornetto e che comprendeva, oltre alla residenza e lo studio, un museo privato poi aperto al pubblico dal 1880. Aveva esposto nel frattempo e Parigi, Londra, Dublino. + Lo Spartaco nella scheda dell'Istituto svizzero di studi d'arte Tra la fine degli anni settanta e gli ottanta, Vincenzo Vela fu anche deputato in Gran Consiglio (parlamento cantonale) ticinese, poi membro consultivo della commissione cantonale della pubblica istruzione. +Un tour virtuale del Museo Vela grazie all'app SmARTravel La riapertura dei musei in Svizzera, dopo le restrizioni legate alla pandemia di coronavirus, è consentita dall'11 maggio. Il Museo Vela riaprirà martedì 12. Nel servizio de Il Quotidiano [video sopra], le interviste allo storico Marco Marcacci e alla direttrice del Museo, Gianna Mina. Ma anche le immagini di altre sculture chiave dell'opera di Vela, come la statua di Garibaldi in piazza Vittoria a Como, il Napoleone morente esposto a Versailles e le Vittime del lavoro.