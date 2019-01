Un milione di turisti ogni anno sfidano gelo e temperature che arrivano a meno venti gradi sotto lo zero per ammirare le sculture di ghiaccio a Harbin, nella Cina nordorientale di Heilonjiang.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Harbin capitale delle sculture di ghiaccio 07 gennaio 2019 - 09:23 Un milione di turisti ogni anno sfidano gelo e temperature che arrivano a meno venti gradi sotto lo zero per ammirare le sculture di ghiaccio a Harbin, nella Cina nordorientale di Heilonjiang. La località non lontana dalla Siberia offre un paesaggio unico costituito da sontuosi monumenti e pregiate statue destinati a sciogliersi nel breve volgere di due mesi, quando a febbraio la colonnina di mercurio tornerà a salire, facendo scomparire un mondo incantato. Oltre duemila pupazzi di neve di diverse dimensioni – il più alto supera i venti metri – presidiano l’area destinata alle opere di ghiaccio, dove si ergono fiabesche cattedrali, sontuosi palazzi e altre imponenti architetture che richiamano le differenti culture dei partecipanti. A connotare la manifestazione sono anche gli arditi giochi di luce, che perpetuano i contenuti del precedente festival delle lanterne di ghiaccio da cui l’attuale competizione prende le mosse. Nell’edizione di questo inverno, l’ottava, sono sedici le squadre, provenienti da dodici paesi, che si contendono gli onori della competizione.