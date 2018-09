Sul luogo del ritrovamento, nel corso degli scavi è stata portata alla luce una tomba contenente le ossa di un uomo adulto, in parte danneggiate a causa di recenti lavori. Nella sepoltura è stata trovata anche una fibula di bronzo, un ornamento per capigliatura e resti di oro. Più in profondità è stata scoperta una costruzione di pietra. Apparentemente le spoglie dell'uomo sono state poste volontariamente sopra questa opera. Doveva trattarsi di un personaggio importante, sottolineano gli archeologi.

In merito alla mano di bronzo, le prime ricerche evidenziano che nessun reperto simile è mai stato trovato in Svizzera, ma neppure in Francia e in Germania.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Antichissima mano di bronzo trovata presso il lago di Bienne 18 settembre 2018 - 21:01 Un'eccezionale scoperta archeologica fatta nel Giura bernese in ottobre è stata presentata al pubblico martedì. Si tratta di una mano di bronzo con un braccialetto d'oro rinvenuta a Prêles, sopra il lago di Bienne. Potrebbe trattarsi della più antica scultura bronzea d'Europa. Accanto a questo reperto sono stati rinvenuti la lama di un pugnale di bronzo e una costola umana, databili, con il metodo del radiocarbonio, attorno al 1500-1400 avanti Cristo. Gli autori della scoperta, avvenuta nell'ottobre del 2017, hanno consegnato gli oggetti al Servizio archeologico bernese, che ha deciso di procedere immediatamente con degli scavi per evitare furti. Diversi indizi sul sito hanno fatto però pensare che dei tombaroli avessero già saccheggiato il luogo. Per questo motivo è stata aperta una procedura penale, ha precisato il capo del servizio archeologico, Adriano Boschetti, confermando una notizia diffusa dalla radio Srf. In merito alla mano di bronzo, le prime ricerche evidenziano che nessun reperto simile è mai stato trovato in Svizzera, ma neppure in Francia e in Germania. Secondo gli esperti, potrebbe essere l'opera di bronzo più antica in Europa rappresentante una parte del corpo umano. "Si tratta di un oggetto unico e di assoluto rilievo", precisa il servizio archeologico. Sul luogo del ritrovamento, nel corso degli scavi è stata portata alla luce una tomba contenente le ossa di un uomo adulto, in parte danneggiate a causa di recenti lavori. Nella sepoltura è stata trovata anche una fibula di bronzo, un ornamento per capigliatura e resti di oro. Più in profondità è stata scoperta una costruzione di pietra. Apparentemente le spoglie dell'uomo sono state poste volontariamente sopra questa opera. Doveva trattarsi di un personaggio importante, sottolineano gli archeologi. I reperti saranno esposti al pubblico da martedì al 14 ottobre al Nouveau Musée di Bienne, nel canton Berna..