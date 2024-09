Zurigo stila un primo bilancio positivo sulla vendita controllata di cannabis

Un anno dopo l’inizio dello studio sulla vendita controllata di cannabis a Zurigo, i responsabili del progetto stilano un primo bilancio intermedio positivo. Numerose/e partecipanti ricevono consigli nei punti vendita per ridurre il loro consumo.

“Il nostro modo di agire mette la salute dei consumatori di cannabis al centro e mostra che un lavoro moderno di prevenzione può andare di pari passo con un accesso controllato a prodotti a base di cannabinoidi”, ha evidenziato in un comunicato odierno Andreas Hauri, membro del Partito verde liberale (PVL) e dell’Esecutivo della città sulla Limmat e responsabile della sanità pubblica.

Fino ad ora circa 2’100 persone hanno preso parte al progetto pilota autorizzato dalla Confederazione. Fra queste, 150 hanno interrotto la loro partecipazione. Oltre la metà degli interessanti consuma cannabis almeno quattro volte a settimana.

In 12 mesi sono stati venduti 300 kg di prodotti a Zurigo in 21 farmacie, centri sociali e punti d’informazione della città. I responsabili hanno registrato 36’000 acquisti di hashish e fiori essiccati di cannabis.

Il progetto pilota continuerà fino a ottobre 2026. Altri studi simili sono in corso in diverse città e cantoni della Svizzera.

