Un catalogo elettronico per i farmaci 'off-label'

Buona notizia per i pazienti che fanno uso di medicine che non rientrano nell'elenco degli oltre 3'200 medicinali soggetti all'obbligo assicurativo. Da gennaio infatti è stata messa a disposizione di medici e assicuratori una nuova piattaforma digitale per i farmaci non coperti dall'assicurazione malattia. Intanto i farmaci sono sempre più cari in Svizzera rispetto ai vicini Paesi europei.

Ci sono farmaci che le assicurazioni malattia non rimborsano. Sono i cosiddetti medicinali off-label, cioè quei farmaci impiegati nella pratica clinica già registrati ma usati in maniera non conforme (per patologia, popolazione o posologia) a quanto previsto dal riassunto delle caratteristiche del prodotto autorizzato.

Negli ultimi anni, sempre più pazienti hanno beneficiato di questa possibilità, ad esempio nel caso di nuove terapie per i tumori. Nel 2019 sono state trattate in totale 38'000 domande. Di queste, circa l'80% è stato approvato dalle assicurazioni. In generale, il numero di domande è in aumento e 'Curafutura'' prevede circa 60'000 richieste per il 2021.

Agire uniformemente

Ora con il catalogo digitale si vuole facilitare le decisioni delle assicurazioni malattia: prendere o non prendere a carico i costi per il cosiddetto uso off-label dei medicinali? Cosa fanno gli altri? Quali medici le prescrivono e per quali cure? Le risposte sono appunto sulla piattaforma digitale. E si spera che le scelte delle varie assicurazioni diventino uniformi. Ora, a cinque mesi dall'introduzione di questa piattaforma, il bilancio può essere considerato positivo, ha comunicato martedì una delle due associazioni mantello degli assicuratori, 'Curafutura'.

La soluzione digitale rappresenta una situazione vantaggiosa per tutti gli attori coinvolti, soprattutto per i pazienti. Oggi, secondo l'associazione di categoria Curafutura, le assicurazioni malattia rimborsano in casi eccezionali i farmaci che non rientrano nell'elenco degli oltre 3'200 medicinali soggetti all'obbligo assicurativo. Se le condizioni legali sono soddisfatte, l'assicurazione malattia copre i costi.

Il medico curante può presentare all'assicurazione del paziente una conforme richiesta per il cosiddetto uso off-label, ovvero l'utilizzo di farmaci al di fuori del campo di applicazione approvato. È possibile anche l'uso off-label di farmaci autorizzati all'estero ma non ancora in Svizzera.

Farmaci sempre più cari

Intanto i prezzi dei medicinali in Svizzera continuano a essere molto più alti rispetto a quelli dei paesi vicini: i farmaci generici arrivano a costare anche il doppio.

È quanto mostra il 13esimo confronto dei prezzi di fabbrica con quelli dell'estero realizzato in comune da Santésuisse e Interpharma e presentato martedì in una conferenza stampa.

Lo scarto dei prezzi è aumentato rispetto all'anno precedente, in particolare a causa dell'evoluzione del tasso di cambio, sottolineano l'associazione delle imprese farmaceutiche svizzere Interpharma e l'organizzazione degli assicuratori malattia Santésuisse.

I 250 preparati originali protetti da brevetto più venduti nell'elenco delle specialità erano in media dell'8,8% più economici all'estero che in Svizzera. L'aumento della differenza rispetto all'anno precedente (6,9%) è dovuto in particolare all'andamento dei tassi di cambio. Nei paesi presi in considerazione per il confronto i preparati originali il cui brevetto è scaduto costano il 15,4% in meno e i generici mediamente il 48,4% in meno. Rispetto all'anno precedente (43,5%), il divario di prezzo in questo ambito è aumentato ulteriormente.

