Torna la croce svizzera sul Toblerone

La produzione del celebre cioccolato torna a maggioranza svizzera. Keystone-SDA

La maggior parte dei prodotti Toblerone - ossia quelli prodotti a Berna, pari al 90% della produzione - tornerà in futuro a sfoggiare una croce svizzera sulla confezione. Lo ha annunciato giovedì il gigante alimentare Mondelez International.

1 minuto

Keystone-ATS

Il produttore di Toblerone, il gigante alimentare Mondelez International, vuole concentrarsi nuovamente sulla produzione elvetica e riportare la croce svizzera sulla confezione.

Questa decisione – che vuole sottolineare il legame tra il celebre cioccolato triangolare e la Confederazione – giunge dopo le polemiche dello scorso anno, quando la produzione di parte del Toblerone fu spostata in Slovacchia. A causa di tale trasferimento il Cervino scomparve dalla confezione della celebre barretta di cioccolato: il prodotto non rispettava più le condizioni introdotte nel 2017 per tutelare il marchio “Swiss”.

Ora, per rafforzare la produzione elvetica, Mondelez International ha annunciato l’intenzione d’investire 65 milioni di franchi nello stabilimento di Berna-Brünnen, che diventerà il “centro di competenza per il Toblerone in Svizzera”. L’investimento prevede una nuova linea di produzione, che sarà in funzione dall’autunno, e l’ampliamento delle strutture per la lavorazione di cioccolato e nougat.

In conformità con gli standard di JTI Altri sviluppi: SWI swissinfo.ch certificato dalla Journalism Trust Initiative