In Svizzera si mangia sempre meno carne

Altri sviluppi

Veganismo inadatto ai bambini?

Questo contenuto è stato pubblicato al Il numero di persone vegane è in costante aumento. A preoccupare non è tanto la scelta di chi rifuta i prodotti di derivazione animale ma il fatto che questa scelta venga sempre piu spesso imposta ai figli. Secondo molti dietologi e pediatri infatti il veganismo non è adatto ai più piccoli. In particolare potrebbe causare…

Di più Veganismo inadatto ai bambini?