Salute, aumenti da un miliardo di franchi nel primo semestre

I farmaci rappresentano quasi un quarto dei costi sanitari, pari a 10 miliardi di franchi all'anno. Keystone / Gaetan Bally

I costi sanitari sono aumentati di circa un miliardo di franchi nel primo semestre del 2024. Secondo la federazione delle casse malattia santésuisse, in tutti gli ambiti si è registrato un aumento dei costi, ma ciò si è verificato soprattutto sul piano delle prestazioni ambulatoriali negli studi medici e negli ospedali.

Solo in relazione a queste ultime i costi sono aumentati di 400 milioni di franchi rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, si evince da una nota odierna di santésuisse. La crescita ha interessato allo stesso modo le strutture ospedaliere (200 milioni, 4,3% in più per persona assicurata) che gli studi medici (200 milioni, +4%).

Il costo dei medicamenti acquistabili in farmacia è aumentato del 5,6% (+4,7% per assicurato), mentre per quelli che si possono ottenere dai medici vi è stata una crescita del 4,7% (+3,7%). I farmaci rappresentano quasi un quarto dei costi sanitari, pari a 10 miliardi di franchi all’anno.

Alla fine di giugno, i costi ammontavano a 19,9 miliardi di franchi. Ciò corrisponde a un aumento lordo del 5,1% o del 4,1% per persona assicurata (2’331 franchi) rispetto al primo semestre del 2023.

