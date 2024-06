Presto in Svizzera uno spazio aereo per droni

Negli ultimi anni il numero di droni in circolazione è aumentato in maniera esponenziale. KEYSTONE

Il Consiglio federale ha approvato una revisione delle ordinanze sull'aviazione civile che permetteranno di creare uno spazio aereo U-Space per i droni, sempre più diffusi.

A breve in Svizzera ci sarà il primo spazio aereo U-SpaceCollegamento esterno, dedicato agli operatori di droni. Venerdì il Consiglio federale ha approvato la revisione delle ordinanze in ambito dell’aviazione civile che permettono di allinearsi così alle norme europee già in vigore.

Il numero e la complessità delle operazioni con i droni civili sono aumentati notevolmente negli ultimi anni, richiedendo un’urgente necessità di regolamentarne e migliorarne l’integrazione nello spazio aereo, così da garantire un maggiore livello di sicurezza.

Per rispondere a questa necessità, l’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC) potrà presto definire spazi aerei specifici, noti come U-Space, in cui i fornitori certificati offriranno servizi digitali e altamente automatizzati agli operatori di droni.

Stando a una nota governativa diffusa venerdì, i servizi forniti faciliteranno la pianificazione delle operazioni e forniranno agli operatori di questi velivoli una panoramica in tempo reale del traffico aereo e delle circostanze in cui il drone sta volando, contribuendo così a migliorare la sicurezza. A trarre particolare vantaggio da questi nuovi spazi aerei saranno le operazioni complesse e quelle senza contatto visivo diretto.

Le modifiche concernenti le varie ordinanze entreranno in vigore il 1° agosto 2024.

