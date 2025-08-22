Philippe Lazzarini lascerà l’UNRWA

Philippe Lazzarini lascerà la guida dell’UNRWA a marzo, mentre l’agenzia affronta una crisi umanitaria e finanziaria aggravata dalla guerra a Gaza e dalle accuse mosse da Israele.
Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti
Keystone-ATS
Philippe Lazzarini, Commissario generale dell’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione dei profughi palestinesi nel Vicino Oriente (UNRWA) lascerà la sua funzione il prossimo marzo al termine del suo mandato. Il 61enne di La Chaux-de-Fonds (canton Neuchâtel), è alla guida dell’agenzia dell’Onu dal 2020.
Lazzarini ha dato l’annuncio ieri in occasione di una conferenza organizzata dal Club svizzero della stampa: l’informazione è stata riportata da Le Temps e Le Courrier. “Penso che due mandati siano sufficienti”, ha detto il capo dell’UNRWA, rispondendo a una domanda sul suo futuro.
“Non siamo mai stati così lontani da una soluzione a due Stati come oggi”, ha dichiarato Lazzarini, commentando l’attuale offensiva dell’esercito israeliano su Gaza City.
La situazione degli abitanti palestinesi dell’enclave è drammatica, con una popolazione “estremamente indebolita” che si trova confrontata con una nuova grande operazione militare.
“È un conflitto in cui presto avremo visto tutto, un mondo distopico”, ha sottolineato Lazzarini, secondo il quale, un bambino su tre a Gaza soffre di malnutrizione. Se non si interviene rapidamente, questi bambini moriranno sicuramente, ha avvertito il capo dell’UNRWA.
Dall’inizio della guerra tra Israele e l’organizzazione islamista Hamas, l’agenzia delle Nazioni Unite è finita sotto il fuoco delle critiche delle autorità dello Stato ebraico, che hanno accusato i dipendenti dell’UNRWA di avere legami con i gruppi islamisti. Israele impedisce ai convogli umanitari dell’UNRWA di recarsi a Gaza.
Inoltre, diversi Paesi donatori dell’UNRWA, tra cui gli Stati Uniti, hanno sospeso i pagamenti all’agenzia per i rifugiati palestinesi, una decisione che ha gettato l’organizzazione in una “crisi finanziaria esistenziale”, secondo le parole di Lazzarini.
Sciopero del personale di terra potrebbe causare cancellazioni di voli allo scalo di Zurigo
Questo contenuto è stato pubblicato al
I dipendenti della società di servizi di assistenza a terra Airline Assistance Switzerland (AAS) presso l'aeroporto di Zurigo hanno indetto uno sciopero per questo pomeriggio. Ciò potrebbe causare cancellazioni di voli.
Primo focolaio di coleottero giapponese nel canton Ginevra
Questo contenuto è stato pubblicato al
Dopo altri cantoni svizzeri, tra cui il Ticino, anche Ginevra è ora colpita da un focolaio di coleottero giapponese. Una decina di questi insetti sono stati individuati in una zona situata sulla sponda sinistra del Lemano.
Just Eat sperimenta la consegna di pasti a domicilio tramite robot
Questo contenuto è stato pubblicato al
Per la consegna dei pasti a domicilio il gigante Just Eat punta sui robot. La società che gestisce una delle più grandi piattaforme di ordinazioni di cibo al mondo sta infatti collaborando con l'elvetica RIVR, esperta nel campo della robotica.
USS favorevole al pacchetto bilaterale se non viene “smantellato”
Questo contenuto è stato pubblicato al
L'Unione sindacale svizzera (USS) sosterrà gli accordi conclusi con l'Unione europea se il Parlamento adotterà il progetto presentato dal Consiglio federale, che prevede misure di protezione dei salari. Lo ha affermato oggi il suo presidente Pierre-Yves Maillard.
Aumentano anche a luglio le esportazioni di oro negli USA
Questo contenuto è stato pubblicato al
L’impennata delle esportazioni d’oro verso gli Stati Uniti ha accentuato lo squilibrio commerciale, spingendo Trump a introdurre dazi del 39% su gran parte delle merci svizzere, escludendo però il metallo prezioso.
Oltre 176’000 firme per allungare le vacanze degli apprendisti
Questo contenuto è stato pubblicato al
Gli apprendisti e le apprendiste dovrebbero avere diritto a otto settimane di vacanza all’anno. Una petizione in tal senso, con oltre 176'000 firme, è stata depositata giovedì presso la Cancelleria federale a Berna.
Deficit di 609 milioni nel Preventivo 2026 della Confederazione
Questo contenuto è stato pubblicato al
Per il 2026, la Confederazione prevede un deficit di finanziamento, nel bilancio ordinario, di 609 milioni di franchi. Una prima bozza presentata in giugno dal Consiglio federale indicava un passivo di 600 milioni.
La Posta cancella un centinaio d’impieghi a causa del forte calo degli utili
Questo contenuto è stato pubblicato al
A causa della crescente pressione economica La Posta intende riorganizzarsi: entro l'anno prossimo è prevista la soppressione di un centinaio di impieghi. Nella prima metà del 2025 l'utile netto è sceso, su base annua, del 44% a 74 milioni di franchi.
Baume-Schneider: “Ogni femminicidio è uno di troppo”
Questo contenuto è stato pubblicato al
I femminicidi in Svizzera hanno raggiunto quest'anno il livello record di 22 casi. Le misure d'emergenza adottate a giugno non sono sufficienti, ha dichiarato la consigliera federale Elisabeth Baume-Schneider alla radio svizzerotedesca SRF.
Gli Stati non vogliono uno stop immediato ai finanziamenti dell’UNRWA
Questo contenuto è stato pubblicato al
La Svizzera non deve cessare immediatamente i finanziamenti all'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi in Medio Oriente (UNRWA).
Questo contenuto è stato pubblicato al
L’Agenzia dell'ONU per i profughi palestinesi in Medio Oriente (UNRWA) non deve ricevere più finanziamenti dalla Svizzera. È quanto chiede una mozione della Commissione della politica estera del Consiglio degli Stati (CPE-S).
Philippe Lazzarini: “Non esiste un’alternativa all’UNRWA”
Questo contenuto è stato pubblicato al
Non esiste un'alternativa all'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (UNRWA) nei Territori palestinesi occupati, ha dichiarato lunedì il suo responsabile.
Questo contenuto è stato pubblicato al
La Camera bassa contraria alla proposta del Governo di nuovi finanziamenti all’agenzia ONU a sostegno delle persone sfollate palestinesi. La palla passa ora al Consiglio degli Stati.
Questo contenuto è stato pubblicato al
Il Governo elvetico ha deciso di sbloccare un aiuto finanziaro per l'agenzia dell'ONU, che però dovrà destinare il denaro unicamente a coprire i bisogni più urgenti della popolazione di Gaza.
Se volete segnalare errori fattuali, inviateci un’e-mail all’indirizzo tvsvizzera@swissinfo.ch.