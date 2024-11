Philippe Lazzarini: “Non esiste un’alternativa all’UNRWA”

Questo contenuto è stato pubblicato al Il futuro deposito geologico per rifiuti radioattivi dovrebbe venir realizzato nel territorio del comune di Stadel (canton Zurigo). È quanto chiede la Nagra, Società cooperativa nazionale per l'immagazzinamento delle scorie radioattive, alla Confederazione.

Questo contenuto è stato pubblicato al L'industria svizzera guarda come noto con interesse agli importanti mercati d'esportazine tedesco e statunitense. Il presidente di Swissmem Martin Hirzel, in una conversazione con l'agenzia economica AWP, è prudente soprattuto quando si parla di Germania.

Secondo l’ex consigliere per la sicurezza nazionale di Trump la Svizzera “deve entrare nella NATO”

Questo contenuto è stato pubblicato al La Svizzera deve entrare nella Nato, perché in futuro non si potrà più contare sulla neutralità per la propria difesa: lo sostiene John Bolton, ex consigliere per la sicurezza nazionale di Donald Trump, poi licenziato dallo stesso magnate.

