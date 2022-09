L'inflazione continua a salire in Svizzera

L'inflazione corre nonostante in agosto sia diminuito il costo dei carburanti. Keystone / Peter Kneffel

In agosto il rincaro annuo in Svizzera si è attestato al 3,5%, in lieve accelerazione rispetto al 3,4% di giugno e luglio, nonché ai massimi da quasi 30 anni a questa parte. L'inflazione continua dunque a salire e si conferma ad alti livelli, perlomeno per gli standard storici della Confederazione, ma nettamente inferiore a quella registrata in altre nazioni europee.

Stando ai dati pubblicati mercoledì dall'Ufficio federale di statistica (UST) nell'ottavo mese dell'anno l'indice dei prezzi al consumo si è attestato a 104,8 punti, in progressione dello 0,3% rispetto a luglio. I dati diffusi sono nella fascia alta delle attese degli analisti, che scommettevano su valori annui che andavano dal 3,3% al 3,5%.

Il rincaro non accenna quindi a diminuire, confermando una tendenza che dura ormai da tempo: si registra infatti il 20esimo mese consecutivo in cui il dato non si abbassa. Il valore di agosto è inoltre il più elevato da quello (del 3,6%) registrato nell'agosto 1993. A titolo di confronto storico alcuni mesi del 1991 superarono il 6% e nel 1973 si videro dati superiori all'11%; per non parlare dell'agosto 1941, quando venne toccato il 17,7%.

Vista in un'ottica internazionale l'inflazione elvetica può peraltro essere considerata ancora relativamente limitata, nel contesto attuale: per fare un paragone nell'Eurozona (è notizia di ieri) ha toccato il 9,1% in agosto, un livello mai registrato dalla nascita dell'Unione economica e monetaria.

Le cause

Tornando nella Confederazione, secondo l'UST la crescita dell'indice in agosto rispetto al mese precedente è il risultato diversi fattori, tra cui l'aumento dei prezzi dei servizi ospedalieri stazionari, dei servizi delle istituzioni sociali e degli affitti delle abitazioni. È invece diminuito il costo del noleggio di veicoli personali, delle analisi di laboratorio e dei carburanti.