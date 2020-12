Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

A tenere banco questa settimana sono stati il rischio d'interruzione dei collegamenti ferroviari tra Italia e Svizzera, infine scongiurato da un accordo tra le ministre dei trasporti dei due Paesi, e il giro di vite anti-Covid introdotto dal Consiglio federale (governo). Ma fanno notizia anche la torta di noci grigionese, finalmente prodotta con frutti locali, e 'pandemia', eletta parola svizzera dell'anno ma solo in lingua italiana.

In Svizzera, il numero di infezioni da coronavirus rimane elevato e in molti cantoni è in aumento. Con l'inasprirsi del freddo e l'arrivo delle festività, il rischio che la situazione peggiori è alto poiché si passa più tempo al chiuso e si incontrano più persone. Un rischio da non correre, perché gli ospedali sono vicini al loro limite di capacità e per scongiurare un secondo lockdown. Da qui la stretta del governo.

Le misure per i viaggiatori introdotte dal Dpcm italiano dello scorso 3 dicembre (come il controllo della temperatura corporea e del possesso di un test negativo Covid-19) avevano portato le Ferrovie federali svizzere a sospendere il traffico internazionale. Ciò che ha costretto per qualche giorno i frontalieri a scendere dal treno a Chiasso e sperare in una coincidenza oltreconfine.

La buona notizia è che da oggi, domenica 13 dicembre, i treni regionali Ticino-Lombardia riprendono a circolare senza restrizioni. Mentre nel traffico a lunga percorrenza, sull'asse del Gottardo e su quello del Sempione circoleranno giornalmente due coppie di treni tra la Svizzera e l'Italia.

Attenzione però: ciò non significa che ci si possa spostare liberamente tra Svizzera e Italia. Chi non è frontaliere -e non rientra nelle altre, poche eccezioni- può varcare il confine a una lunga serie di condizioni riassunte da questo articolo.

La settimana si era aperta tra le polemiche per via dello sci. Se già la Svizzera era criticata dai Paesi confinanti per aver deciso di tenere aperti gli impianti, le immagini di una folla compatta all'accesso di una funivia a Verbier ha fatto infuriare molti. Ad esempio gli esercenti della Svizzera francese, reduci da una chiusura di 5 settimane.

Lunedì ha fatto notizia anche la torta di noci. È il fiore all'occhiello della pasticceria di un cantone svizzero, il Grigioni, che tuttavia è costretto a importare l'ingrediente principale dalla Turchia o dalla California. Una cooperativa di agricoltori elvetici è corsa allora ai ripari, e ha fornito quest'anno il suo primo raccolto. Bio.

Pandemia è stata eletta martedì parola svizzera dell'anno. Ma solo per la lingua italiana la scelta della giuria è stata così lineare: in tedesco si è imposta systemrelevant (che mette l'accento sull'importanza sistemica di strutture e personale sanitario) e in francese coronagraben. Significato e finaliste in questo articolo.

Mercoledì, l'Assemblea federale (camere riunite) ha invece eletto il presidente della Confederazione, carica rivestita a turno per un anno da un membro del Consiglio federale (governo). Nel 2021 sarà Guy Parmelin dell'UDC (destra conservatrice), partito che al momento, per una coincidenza di rotazioni, occupa le tre cariche istituzionali più importanti a Berna.

Desiderate ricevere ogni settimana una selezione di nostri articoli? Abbonatevi alla newsletter gratuita.