I servizi della settimana scelti per te

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Altri sviluppi Relazioni italo-svizzere Frontalieri, il nodo del secondo pilastro: stop ai rimborsi dell’imposta svizzera Questo contenuto è stato pubblicato al Chi ha ritirato o intende ritirare il capitale della previdenza professionale svizzera potrebbe trovarsi davanti a una sorpresa fiscale. Da circa un anno il Ticino non concede più il rimborso dell’imposta alla fonte ai residenti in Italia e la prassi si sta estendendo anche ad altri Cantoni. Una scelta contestata dai sindacati. Di più Frontalieri, il nodo del secondo pilastro: stop ai rimborsi dell’imposta svizzera

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Altri sviluppi Relazioni italo-svizzere Insubria, cerniera tra Europa centrale e Mediterraneo Questo contenuto è stato pubblicato al Un libro racconta la storia e la geopolitica di una regione divisa tra Italia e Svizzera, ma unita da radici comuni e da intensi legami economici e culturali, che ne fanno un ponte strategico nel cuore del Vecchio continente. Di più Insubria, cerniera tra Europa centrale e Mediterraneo

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Altri sviluppi Relazioni italo-svizzere “A noi!”: anche il Ticino conobbe la seduzione fascista Questo contenuto è stato pubblicato al Gagliardetti di paese, giornali e feste per bambini. Negli anni Trenta il movimento cercava consenso anche nella vita quotidiana del Cantone italofono. Di più “A noi!”: anche il Ticino conobbe la seduzione fascista

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Altri sviluppi Destinazione Svizzera Musei, ristoranti, abitazioni: le dogane si trasformano in molto altro Questo contenuto è stato pubblicato al Dalle testimonianze di un passato di contrabbando, ai banchi scolastici e ai rifugi alpini: le storiche strutture che una volta ospitavano case doganali oggi hanno funzioni tra le più disparate. Di più Musei, ristoranti, abitazioni: le dogane si trasformano in molto altro

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Altri sviluppi Svizzera, istruzioni per l’uso La polarizzazione si rafforza e l’UDC guida la corsa a un anno dalle elezioni federali Questo contenuto è stato pubblicato al Con quasi il 30% delle intenzioni di voto, l’Unione democratica di centro consolida la propria posizione di primo partito della Svizzera. Anche la sinistra guadagna terreno, mentre i partiti di centro-destra perdono consensi. Di più La polarizzazione si rafforza e l’UDC guida la corsa a un anno dalle elezioni federali

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Altri sviluppi Relazioni italo-svizzere Strappate alla montagna, le carte delle fortificazioni svizzere Questo contenuto è stato pubblicato al Fra il 1888 e il 1952, il Servizio topografico disegnava delle mappe segrete e su grande scala che rappresentavano le zone fortificate della Svizzera. Di più Strappate alla montagna, le carte delle fortificazioni svizzere

>> Alcuni dei nostri articoli che hanno suscitato più interesse sui social media:

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Altri sviluppi Svizzera, istruzioni per l’uso La Svizzera deve agevolare l’esportazione d’armi? L’ultima parola spetta al popolo Questo contenuto è stato pubblicato al La popolazione svizzera voterà il 29 novembre su un controverso allentamento della legge sul materiale bellico. Di più La Svizzera deve agevolare l’esportazione d’armi? L’ultima parola spetta al popolo

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Altri sviluppi Svizzera, istruzioni per l’uso Il progetto Solar Express della Svizzera fatica a mantenere le sue promesse Questo contenuto è stato pubblicato al La legge Solar Express doveva accelerare la realizzazione di impianti solari alpini in Svizzera. Ma a quattro anni dalla sua adozione, il fotovoltaico fatica ancora a imporsi in montagna. Di più Il progetto Solar Express della Svizzera fatica a mantenere le sue promesse

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Altri sviluppi Lavoro ed economia “Lavoriamo per pagare, niente di più” Questo contenuto è stato pubblicato al Tra premi dell’assicurazione malattia, alloggi ed energia, la classe media svizzera è sotto pressione e fatica a far quadrare i conti. Di più “Lavoriamo per pagare, niente di più”

>> Quali sono i temi d’attualità in Italia che hanno trovato eco sui quotidiani svizzeri? Scopritelo nella nostra rassegna stampa settimanale:

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Altri sviluppi Relazioni italo-svizzere Papa Leone XIV, la malattia e la via della trasparenza Questo contenuto è stato pubblicato al La stampa svizzera si sofferma anche sulla tripletta di Nicolò Tresoldi a San Siro, sul fascino de L’Eroica e sul ritorno in scena della memoria degli stagionali italiani in Svizzera. Di più Papa Leone XIV, la malattia e la via della trasparenza

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