I servizi della settimana scelti per te

Frontalieri, il nodo del secondo pilastro: stop ai rimborsi dell’imposta svizzera
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Chi ha ritirato o intende ritirare il capitale della previdenza professionale svizzera potrebbe trovarsi davanti a una sorpresa fiscale. Da circa un anno il Ticino non concede più il rimborso dell’imposta alla fonte ai residenti in Italia e la prassi si sta estendendo anche ad altri Cantoni. Una scelta contestata dai sindacati.
Insubria, cerniera tra Europa centrale e Mediterraneo
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Un libro racconta la storia e la geopolitica di una regione divisa tra Italia e Svizzera, ma unita da radici comuni e da intensi legami economici e culturali, che ne fanno un ponte strategico nel cuore del Vecchio continente.
Musei, ristoranti, abitazioni: le dogane si trasformano in molto altro
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Dalle testimonianze di un passato di contrabbando, ai banchi scolastici e ai rifugi alpini: le storiche strutture che una volta ospitavano case doganali oggi hanno funzioni tra le più disparate.
La polarizzazione si rafforza e l’UDC guida la corsa a un anno dalle elezioni federali
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Con quasi il 30% delle intenzioni di voto, l’Unione democratica di centro consolida la propria posizione di primo partito della Svizzera. Anche la sinistra guadagna terreno, mentre i partiti di centro-destra perdono consensi.
Il progetto Solar Express della Svizzera fatica a mantenere le sue promesse
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La legge Solar Express doveva accelerare la realizzazione di impianti solari alpini in Svizzera. Ma a quattro anni dalla sua adozione, il fotovoltaico fatica ancora a imporsi in montagna.
>> Quali sono i temi d’attualità in Italia che hanno trovato eco sui quotidiani svizzeri? Scopritelo nella nostra rassegna stampa settimanale:
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Relazioni italo-svizzere
Papa Leone XIV, la malattia e la via della trasparenza
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La stampa svizzera si sofferma anche sulla tripletta di Nicolò Tresoldi a San Siro, sul fascino de L’Eroica e sul ritorno in scena della memoria degli stagionali italiani in Svizzera.
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