I servizi della settimana scelti per te

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Plichi di banconote svizzere

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Relazioni italo-svizzere

Frontalieri, il nodo del secondo pilastro: stop ai rimborsi dell’imposta svizzera 

Questo contenuto è stato pubblicato al Chi ha ritirato o intende ritirare il capitale della previdenza professionale svizzera potrebbe trovarsi davanti a una sorpresa fiscale. Da circa un anno il Ticino non concede più il rimborso dell’imposta alla fonte ai residenti in Italia e la prassi si sta estendendo anche ad altri Cantoni. Una scelta contestata dai sindacati.

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persone in cima a una montagna

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Relazioni italo-svizzere

Insubria, cerniera tra Europa centrale e Mediterraneo

Questo contenuto è stato pubblicato al Un libro racconta la storia e la geopolitica di una regione divisa tra Italia e Svizzera, ma unita da radici comuni e da intensi legami economici e culturali, che ne fanno un ponte strategico nel cuore del Vecchio continente.

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foto di gruppo

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Relazioni italo-svizzere

“A noi!”: anche il Ticino conobbe la seduzione fascista

Questo contenuto è stato pubblicato al Gagliardetti di paese, giornali e feste per bambini. Negli anni Trenta il movimento cercava consenso anche nella vita quotidiana del Cantone italofono.

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Museo delle dogane di Cantine di Gandria

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Destinazione Svizzera

Musei, ristoranti, abitazioni: le dogane si trasformano in molto altro

Questo contenuto è stato pubblicato al Dalle testimonianze di un passato di contrabbando, ai banchi scolastici e ai rifugi alpini: le storiche strutture che una volta ospitavano case doganali oggi hanno funzioni tra le più disparate.

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uomo

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Svizzera, istruzioni per l’uso

La polarizzazione si rafforza e l’UDC guida la corsa a un anno dalle elezioni federali

Questo contenuto è stato pubblicato al Con quasi il 30% delle intenzioni di voto, l’Unione democratica di centro consolida la propria posizione di primo partito della Svizzera. Anche la sinistra guadagna terreno, mentre i partiti di centro-destra perdono consensi.

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mappa antica

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Relazioni italo-svizzere

Strappate alla montagna, le carte delle fortificazioni svizzere

Questo contenuto è stato pubblicato al Fra il 1888 e il 1952, il Servizio topografico disegnava delle mappe segrete e su grande scala che rappresentavano le zone fortificate della Svizzera.

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>> Alcuni dei nostri articoli che hanno suscitato più interesse sui social media:

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pannelli solari in montagna

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Svizzera, istruzioni per l’uso

Il progetto Solar Express della Svizzera fatica a mantenere le sue promesse

Questo contenuto è stato pubblicato al La legge Solar Express doveva accelerare la realizzazione di impianti solari alpini in Svizzera. Ma a quattro anni dalla sua adozione, il fotovoltaico fatica ancora a imporsi in montagna.

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Banconote svizzere in una busta.

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Lavoro ed economia

“Lavoriamo per pagare, niente di più”

Questo contenuto è stato pubblicato al Tra premi dell’assicurazione malattia, alloggi ed energia, la classe media svizzera è sotto pressione e fatica a far quadrare i conti.

Di più “Lavoriamo per pagare, niente di più”

>> Quali sono i temi d’attualità in Italia che hanno trovato eco sui quotidiani svizzeri? Scopritelo nella nostra rassegna stampa settimanale:

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Papa Leone XIV

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Relazioni italo-svizzere

Papa Leone XIV, la malattia e la via della trasparenza

Questo contenuto è stato pubblicato al La stampa svizzera si sofferma anche sulla tripletta di Nicolò Tresoldi a San Siro, sul fascino de L’Eroica e sul ritorno in scena della memoria degli stagionali italiani in Svizzera.

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