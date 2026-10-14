Il progetto Solar Express della Svizzera fatica a mantenere le sue promesse

Il parco fotovoltaico alpino di Sedrun Solar, in fase di costruzione nei Grigioni Keystone / Urs Flüeler

La legge Solar Express avrebbe dovuto accelerare la costruzione di parchi solari alpini per garantire l'approvvigionamento elettrico della Svizzera. Tuttavia, a quattro anni dalla sua adozione da parte del Parlamento, solo quattro progetti sono effettivamente in fase di costruzione e l'obiettivo iniziale di produzione elettrica non sarà raggiunto.

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Julien Guillaume, RTS, RTS

Dallo scorso anno, la prima grande centrale fotovoltaica alpina della Svizzera produce elettricità. Quasi la metà dell’impianto Sedrun Solar, situato nel comune grigionese di Tujetsch, nella regione della Surselva, è già stata realizzata. Una volta completato, fornirà energia a circa 6’500 nuclei familiari e si estenderà su una superficie equivalente a 36 campi da calcio.

In montagna, i pannelli generano più energia che in pianura. La centrale, costruita a circa 2’000 metri di altitudine, è stata progettata per garantire un’elevata produzione invernale grazie a pannelli solari bifacciali.

“Producono energia solare sia sulla parte anteriore sia su quella posteriore grazie alla riflessione [dei raggi solari]”, spiega alla Radiotelevisione svizzera di lingua francese RTS Ciril Deplazes, direttore generale di Energia Alpina, la società che gestisce l’impianto. “Al momento la radiazione riflessa è limitata, ma con la neve il contributo del lato posteriore può rappresentare fino al 20% della produzione totale”. Lo scorso inverno la centrale ha già superato le aspettative di produzione.

Bilancio contrastante del solare alpino a livello nazionale

Senza il programma Solar Express, che prevede il sostegno federale alla costruzione di impianti fotovoltaici alpini, questa centrale non sarebbe mai stata realizzata. Il Governo sovvenziona fino al 60% dell’investimento, pari a 50 milioni di franchi su un costo totale di 87 milioni.

Tuttavia, se sulle alture di Sedrun il solare mantiene le promesse, il bilancio a livello nazionale è molto più contrastato. Su una trentina di progetti di parchi solari alpini previsti, soltanto quattro sono oggi in costruzione. Nessuno si trova nella Svizzera francese.

>> La mappa seguente mostra le centrali solari alpine parzialmente in servizio (in verde) e in attesa di autorizzazione (in arancione) in Svizzera:

RTS

Nel Vallese, dove le ambizioni iniziali erano particolarmente elevate, il progetto del parco solare di Grengiols continua a fare discutere. Pur essendo stato ridimensionato per motivi legali e di tempistica, è osteggiato da diverse associazioni ambientaliste, che ne criticano l’ubicazione in un’area pressoché incontaminata e una valutazione d’impatto ambientale ritenuta carente.

Nella Val d’Anniviers, sempre in Vallese, le ultime autorizzazioni sono state rilasciate, ma il parco solare non è ancora stato costruito e la sua redditività resta incerta.

“Oggi le nostre stime mostrano che i costi sono comunque relativamente elevati rispetto ad altri sistemi di produzione elettrica”, afferma David Melly, sindaco del comune. “Dobbiamo quindi cercare di ottimizzare il progetto.”

Produzione tre volte inferiore alle previsioni

Inizialmente, queste centrali alpine avrebbero dovuto coprire il 3% del consumo annuo di elettricità della Svizzera, soprattutto durante l’inverno. Oggi la Confederazione stima che il contributo sarà invece pari ad appena l’1%.

“La progressione è più lenta di quanto immaginassimo, perché questi progetti sono tecnicamente molto più complessi del previsto”, spiega Frank Rutschmann, responsabile della sezione Energie rinnovabili dell’Ufficio federale dell’energia.

“Bisogna fare i conti con i venti forti, la neve e i collegamenti alla rete elettrica, che spesso è molto lontana. Tutto questo è molto complesso, richiede tempo e comporta costi superiori alle attese”, aggiunge.

Approvato dal Parlamento nel 2022, il programma Solar Express fatica, dunque, a mantenere le promesse iniziali. Oggi la Confederazione punta soprattutto sui pannelli fotovoltaici sui tetti degli edifici, un settore che continua invece a essere in forte crescita.

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Tradotto dal francese e verificato da lj