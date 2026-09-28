I servizi della settimana scelti per te

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Svizzera, istruzioni per l’uso

Sonora sconfitta per l’iniziativa sulla neutralità

Questo contenuto è stato pubblicato al Il popolo svizzero non vuole una neutralità più restrittiva e ha respinto nettamente l’iniziativa lanciata dall’UDC.

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due persone guardano dei cartelloni che invitano a votare a favore dell'iniziativa sulla neutralità

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Svizzera, istruzioni per l’uso

Sei lezioni da trarre dal rifiuto dell’iniziativa sulla neutralità svizzera

Questo contenuto è stato pubblicato al Il popolo svizzero ha confermato il sostegno all’attuale interpretazione della neutralità elvetica. L’iniziativa per iscriverne una concezione più rigida nella Costituzione è stata respinta, anche per i dubbi sulle intenzioni dei suoi sostenitori. Analisi.

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LaSvizzera ricicla il 91% degli imballaggi in alluminio e l'83% delle bottiglie in PET.

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Relazioni italo-svizzere

Riciclare non basta, i consumatori hanno un potere che possono sfruttare

Questo contenuto è stato pubblicato al La raccolta differenziata resta fondamentale, ma occorre anche ripensare i consumi e i modelli di produzione. Ne abbiamo parlato con Caritas Ticino, capofila svizzera nel progetto interreg “Riduciti”.

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In Italia, il 74,3% dei rifiuti prodotti nel 2024 è stato differenziato. In Svizzera, la quota di riciclaggio è stata del 52%.

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Relazioni italo-svizzere

Riciclo ma non solo: il progetto transfrontaliero che punta a ridurre gli scarti 

Questo contenuto è stato pubblicato al L’iniziativa interregionale “Riduciti” punta a un’unione di forze tra Ticino e Lombardia sul tema del riciclaggio dei rifiuti, il loro riutilizzo e, soprattutto, il limitarne la produzione. 

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Zurigo

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Relazioni italo-svizzere

Nel cuore finanziario svizzero nasce un nuovo sportello per investire in Italia

Questo contenuto è stato pubblicato al L’Italia va a cercare investitori svizzeri nel cuore finanziario di Zurigo. Con il trasferimento del proprio Desk per l’attrazione degli investimenti da Berna alla capitale economica elvetica, l’Agenzia governativa ICE punta a rafforzare un rapporto già intenso.

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campi aridi in una foto dall'alto

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Svizzera, istruzioni per l’uso

La Svizzera paga il prezzo di un’estate di caldo record

Questo contenuto è stato pubblicato al Ecco come le ripetute ondate di calore di quest’anno hanno colpito le persone anziane, l’agricoltura e l’ambiente in Svizzera.

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>> Alcuni dei nostri articoli che hanno suscitato più interesse sui social media:

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due giovani di fronte a un treno

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Destinazione Svizzera

InterRail – la gioventù alla scoperta dell’Europa

Questo contenuto è stato pubblicato al Un mese intero in viaggio in tutta Europa, per soli 275 franchi. Era questa l’offerta InterRail, lanciata nel 1972. La storia e le immagini di un’iniziativa che ha consentito alla gioventù di mettersi in viaggio.

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>> Quali sono i temi d’attualità in Italia che hanno trovato eco sui quotidiani svizzeri? Scopritelo nella nostra rassegna stampa settimanale:

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Meloni domenica 20 settembre, in occasione della festa nazionale della Gioventù Nazionale (il movimento giovanile di Fratelli d'Italia).

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Relazioni italo-svizzere

Scuola, mafia e grandi nomi: l’Italia sotto i riflettori elvetici

Questo contenuto è stato pubblicato al La stretta del Governo italiano sulla scuola sta facendo discutere anche in Svizzera. La stampa elvetica parla anche del maxi sequestro di tre milioni di euro ritrovati a Caivano, intervista la cantante romagnola Laura Pausini e ricorda la stella dell’Inter Sandro Mazzola.

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