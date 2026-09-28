I servizi della settimana scelti per te

Sei lezioni da trarre dal rifiuto dell’iniziativa sulla neutralità svizzera
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Il popolo svizzero ha confermato il sostegno all’attuale interpretazione della neutralità elvetica. L’iniziativa per iscriverne una concezione più rigida nella Costituzione è stata respinta, anche per i dubbi sulle intenzioni dei suoi sostenitori. Analisi.
L’ONU si riorganizza, l’ambasciatore italiano: “Per Torino un’opportunità, non una perdita”
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Per il nuovo ambasciatore italiano alle Nazioni Unite (ONU), Luigi Maria Vignali, gli ultimi sviluppi sull’asse Ginevra-Torino non sono una cattiva notizia per Roma.
Riciclare non basta, i consumatori hanno un potere che possono sfruttare
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La raccolta differenziata resta fondamentale, ma occorre anche ripensare i consumi e i modelli di produzione. Ne abbiamo parlato con Caritas Ticino, capofila svizzera nel progetto interreg “Riduciti”.
Riciclo ma non solo: il progetto transfrontaliero che punta a ridurre gli scarti
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L’iniziativa interregionale “Riduciti” punta a un’unione di forze tra Ticino e Lombardia sul tema del riciclaggio dei rifiuti, il loro riutilizzo e, soprattutto, il limitarne la produzione.
Nel cuore finanziario svizzero nasce un nuovo sportello per investire in Italia
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L’Italia va a cercare investitori svizzeri nel cuore finanziario di Zurigo. Con il trasferimento del proprio Desk per l’attrazione degli investimenti da Berna alla capitale economica elvetica, l’Agenzia governativa ICE punta a rafforzare un rapporto già intenso.
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Un mese intero in viaggio in tutta Europa, per soli 275 franchi. Era questa l’offerta InterRail, lanciata nel 1972. La storia e le immagini di un’iniziativa che ha consentito alla gioventù di mettersi in viaggio.
>> Quali sono i temi d’attualità in Italia che hanno trovato eco sui quotidiani svizzeri? Scopritelo nella nostra rassegna stampa settimanale:
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Relazioni italo-svizzere
Scuola, mafia e grandi nomi: l’Italia sotto i riflettori elvetici
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La stretta del Governo italiano sulla scuola sta facendo discutere anche in Svizzera. La stampa elvetica parla anche del maxi sequestro di tre milioni di euro ritrovati a Caivano, intervista la cantante romagnola Laura Pausini e ricorda la stella dell’Inter Sandro Mazzola.
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