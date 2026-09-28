I servizi della settimana scelti per te

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Altri sviluppi Svizzera, istruzioni per l’uso Sonora sconfitta per l’iniziativa sulla neutralità Questo contenuto è stato pubblicato al Il popolo svizzero non vuole una neutralità più restrittiva e ha respinto nettamente l’iniziativa lanciata dall’UDC. Di più Sonora sconfitta per l’iniziativa sulla neutralità

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Altri sviluppi Svizzera, istruzioni per l’uso Sei lezioni da trarre dal rifiuto dell’iniziativa sulla neutralità svizzera Questo contenuto è stato pubblicato al Il popolo svizzero ha confermato il sostegno all’attuale interpretazione della neutralità elvetica. L’iniziativa per iscriverne una concezione più rigida nella Costituzione è stata respinta, anche per i dubbi sulle intenzioni dei suoi sostenitori. Analisi. Di più Sei lezioni da trarre dal rifiuto dell’iniziativa sulla neutralità svizzera

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Altri sviluppi Relazioni italo-svizzere L’ONU si riorganizza, l’ambasciatore italiano: “Per Torino un’opportunità, non una perdita” Questo contenuto è stato pubblicato al Per il nuovo ambasciatore italiano alle Nazioni Unite (ONU), Luigi Maria Vignali, gli ultimi sviluppi sull’asse Ginevra-Torino non sono una cattiva notizia per Roma. Di più L’ONU si riorganizza, l’ambasciatore italiano: “Per Torino un’opportunità, non una perdita”

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Altri sviluppi Relazioni italo-svizzere Riciclare non basta, i consumatori hanno un potere che possono sfruttare Questo contenuto è stato pubblicato al La raccolta differenziata resta fondamentale, ma occorre anche ripensare i consumi e i modelli di produzione. Ne abbiamo parlato con Caritas Ticino, capofila svizzera nel progetto interreg “Riduciti”. Di più Riciclare non basta, i consumatori hanno un potere che possono sfruttare

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Altri sviluppi Relazioni italo-svizzere Riciclo ma non solo: il progetto transfrontaliero che punta a ridurre gli scarti Questo contenuto è stato pubblicato al L’iniziativa interregionale “Riduciti” punta a un’unione di forze tra Ticino e Lombardia sul tema del riciclaggio dei rifiuti, il loro riutilizzo e, soprattutto, il limitarne la produzione. Di più Riciclo ma non solo: il progetto transfrontaliero che punta a ridurre gli scarti

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Altri sviluppi Relazioni italo-svizzere Nel cuore finanziario svizzero nasce un nuovo sportello per investire in Italia Questo contenuto è stato pubblicato al L’Italia va a cercare investitori svizzeri nel cuore finanziario di Zurigo. Con il trasferimento del proprio Desk per l’attrazione degli investimenti da Berna alla capitale economica elvetica, l’Agenzia governativa ICE punta a rafforzare un rapporto già intenso. Di più Nel cuore finanziario svizzero nasce un nuovo sportello per investire in Italia

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Altri sviluppi Svizzera, istruzioni per l’uso La Svizzera paga il prezzo di un’estate di caldo record Questo contenuto è stato pubblicato al Ecco come le ripetute ondate di calore di quest’anno hanno colpito le persone anziane, l’agricoltura e l’ambiente in Svizzera. Di più La Svizzera paga il prezzo di un’estate di caldo record

>> Alcuni dei nostri articoli che hanno suscitato più interesse sui social media:

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Altri sviluppi Destinazione Svizzera “Oggi la benzina costa meno che negli anni Ottanta” Questo contenuto è stato pubblicato al I prezzi dei carburanti incidono in misura minore sui redditi delle famiglie svizzere rispetto ad altri paesi. Di più “Oggi la benzina costa meno che negli anni Ottanta”

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Altri sviluppi Destinazione Svizzera InterRail – la gioventù alla scoperta dell’Europa Questo contenuto è stato pubblicato al Un mese intero in viaggio in tutta Europa, per soli 275 franchi. Era questa l’offerta InterRail, lanciata nel 1972. La storia e le immagini di un’iniziativa che ha consentito alla gioventù di mettersi in viaggio. Di più InterRail – la gioventù alla scoperta dell’Europa

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Altri sviluppi Destinazione Svizzera Ticino, crolla il costo degli affitti negli annunci: -10,9% in un anno, la flessione più forte della Svizzera Questo contenuto è stato pubblicato al Mentre la crisi dell’alloggio continua a dominare il dibattito politico federale, il Ticino si conferma un’eccezione nel panorama svizzero. Di più Ticino, crolla il costo degli affitti negli annunci: -10,9% in un anno, la flessione più forte della Svizzera

>> Quali sono i temi d’attualità in Italia che hanno trovato eco sui quotidiani svizzeri? Scopritelo nella nostra rassegna stampa settimanale:

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Altri sviluppi Relazioni italo-svizzere Scuola, mafia e grandi nomi: l’Italia sotto i riflettori elvetici Questo contenuto è stato pubblicato al La stretta del Governo italiano sulla scuola sta facendo discutere anche in Svizzera. La stampa elvetica parla anche del maxi sequestro di tre milioni di euro ritrovati a Caivano, intervista la cantante romagnola Laura Pausini e ricorda la stella dell’Inter Sandro Mazzola. Di più Scuola, mafia e grandi nomi: l’Italia sotto i riflettori elvetici

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