Riciclo ma non solo: il progetto transfrontaliero che punta a ridurre gli scarti

In Italia, il 74,3% dei rifiuti prodotti nel 2024 è stato differenziato. In Svizzera, la quota di riciclaggio è stata del 52%. Keystone/Gaetan Bally

L’iniziativa interregionale “Riduciti” punta a un’unione di forze tra Ticino e Lombardia allo scopo di sensibilizzare sempre più sul riciclaggio dei rifiuti, sul loro riutilizzo e, soprattutto, sul limitarne la produzione.

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Marija Alberti-Miladinovic Mi occupo prevalentemente e trasversalmente dei temi che riguardano le relazioni tra Svizzera e Italia, che siano questi temi economici, politici, storici o culturali. Giornalista basata a Lugano con un nome che rivela le origini della mia famiglia. Ho studiato a Neuchâtel e Friburgo, con una breve parentesi a Bonn. In passato ho lavorato per il Corriere del Ticino e il Giornale del Popolo, in politica e cronaca, sulla carta stampata e per i media digitali. Dal 2021 faccio parte del team di tvsvizzera.it all'interno di SWI swissinfo.ch.

Quando si parla di rifiuti è difficile fare confronti tra Paesi e progettare iniziative transfrontaliere: le definizioni di rifiuto urbano possono variare, così come le metodologie di calcolo.

I numeri, tuttavia, danno modo di fare dei confronti: nel 2024, nella regione Lombardia sono state prodotte 4,87 milioni di tonnellate di rifiuti urbani, secondo i datiCollegamento esterno forniti dall’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). Di queste, circa il 74,3% erano raccolte differenziate.

In Svizzera, nello stesso anno, sono stati prodotti circa 6 milioni di tonnellate di rifiuti urbani. Di questi, 2,9 milioni di tonnellate sono stati inceneriti e 3,1 milioni raccolti separatamente e riciclati, per una quota di riciclaggio di circa il 52%, indicaCollegamento esterno l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM).

La popolazione del Canton Ticino ha nel frattempo prodotto 325’454 tonnellate di rifiuti urbani. Il datoCollegamento esterno comprende sia i rifiuti urbani non riciclabili (161’429 tonnellate) sia le raccolte separate.

Rafforzando la cooperazione tra Italia e Svizzera, sarebbe possibile ridurre la quantità di rifiuti prodotti ai due lati della frontiera e migliorarne il riutilizzo?

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Il progetto interregionale “Riduciti”Collegamento esterno si pone proprio questo obiettivo. Rivolto a enti pubblici e comunità di entrambi i territori, il progetto mira a promuovere l’economia circolare e la prevenzione della creazione dei rifiuti nell’area insubrica.

Il budget per l’iniziativa sfiora il milione, suddiviso in 805’325,50 euro di contributo italiano e 181’000 franchi in arrivo dal Ticino. A sostenerla c’è la Provincia di Varese quale capofila, seguita da diversi partner tra Ticino e Lombardia.

Lo scopo è analizzare e mappare le iniziative esistenti in Italia e in Svizzera (attori, risultati, strategie, barriere, elementi di replicabilità); definire una “strategia integrata transfrontaliera di prevenzione rifiuti ed economia circolare” e in seguito attuarla.

La speranza è quella di mettere in piedi percorsi di scambio di buone pratiche tra i vari attori partecipanti. A livello progettuale, si stima che almeno tre degli otto partner coinvolti adottino gli strumenti della strategia e proseguano la cooperazione, allo scopo di ridurre gli scarti anche oltre la fine del progetto.

L’uso degli scarti nelle costruzioni

In collaborazione con la Scuola universitaria professionale (SUPSI), gli inizianti del progetto “Riduciti” stanno pensando anche a soluzioni per promuovere l’economia circolare nell’ambito delle costruzioni.

“Il nostro compito è studiare le tecnologie da applicare per ottenere un tipo di isolamento termico per edifici, fatto con gli scarti tessili che non possono essere valorizzati in altro modo dalla Caritas”, racconta Carlo Gambato, docente e ricercatore del Dipartimento ambiente costruzioni e design, che già si occupa di promuovere soluzioni di economia circolare nell’ambito delle costruzioni attraverso l’iniziativa dell’HUB Costruzione circolare Svizzera italiana 4RnDCollegamento esterno.

Caritas Ticino raccoglie infatti gli scarti tessili su tutto il territorio ticinese, negli ecocentri ma non solo, e in seguito fa una cernita tra quello che può rivendere e quello che non si riesce a commercializzare. Quest’ultima parte corrisponde circa al 30%, ossia una media di 100 tonnellate all’anno.

“Anche se qui in Ticino non abbiamo ancora processi produttivi di questo tipo, la tecnologia che, da questi scarti di fibre tessili, permette di produrre pannelli isolanti, esiste già all’estero”, spiega il ricercatore.

Differenza tra riuso e riciclaggio Riuso e riciclaggio contribuiscono entrambi a ridurre il consumo di risorse e la quantità di rifiuti, ma intervengono in modo diverso sul ciclo di vita dei prodotti. Il riuso consiste nell’utilizzare nuovamente un prodotto o un oggetto per la stessa funzione o per una funzione diversa, senza trasformarlo sostanzialmente in un nuovo materiale. Ad esempio, una bottiglia di vetro può essere restituita, lavata e riempita nuovamente. In questo modo si prolunga la vita utile del prodotto e si può evitare, almeno in parte, la produzione di un nuovo bene. Il riciclaggio, invece, consiste nel trasformare un rifiuto attraverso processi di trattamento affinché il materiale di cui è composto possa essere utilizzato nuovamente come materia prima per produrre nuovi prodotti.

“Ciò su cui lavoriamo noi – continua Gambato – è come applicarli all’edilizia elvetica: capire quindi quali sono le metodologie e le tecnologie più adatte al settore, quali sono le certificazioni necessarie e i limiti, l’applicazione per rispettare gli standard di sostenibilità svizzeri (come ad esempio MinergieCollegamento esterno e SNBSCollegamento esterno), i test per valutare il potenziale di commercializzazione su larga scala e valutare la possibilità di produrre questo tipo di pannelli in Ticino per il mercato elvetico”.

L’obiettivo finale è sostanzialmente quello di studiare se, questo tipo di processo, possa avere un futuro nella regione. “Nel progetto ‘Riduciti’, analizziamo quindi come renderlo operativo. Per noi si tratta di ricerca applicata grazie alla quale arri vare a soluzioni tecniche scalabili e poter dire ai professionisti e alle imprese del settore come applicarlo”.

Le responsabilità e il potere decisionale

La ricerca e le nuove tecnologie scoprono i potenziali nascosti dei rifiuti che ci circondano, ma non possono fare miracoli. “Il riutilizzo non basta – ha spiegato il vicedirettore di Caritas Ticino Marco Fantoni in un’intervista a tvsvizzera.it sullo stesso tema – continuiamo a produrre troppo in nome di una crescita che pare debba essere infinita, ma crea molti scarti”.

In tutto questo, “il consumatore ha le sue responsabilità. Ma anche un grande potere decisionale”, ha ricordato Fantoni.

Riduciti è un progetto iniziato a gennaio 2026 con una durata prevista di 30 mesi, si concluderà quindi alla fine di giugno 2028.

I primi documenti strategici e le sperimentazioni dovrebbero emergere già nel 2027, mentre una valutazione complessiva dei risultati sarà possibile solo verso metà 2028.

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