I servizi della settimana scelti per te

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Pensionati all’estero: il loro diritto a un aumento dell’AVS diventa oggetto di discussione.

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Tredicesima AVS: nuovo attacco alle pensioni svizzere versate all’estero

Questo contenuto è stato pubblicato al L’UDC prende di mira la 13esima rendita AVS, che sarà versata per la prima volta a dicembre. Chi vive all’estero non dovrebbe beneficiarne, propone un parlamentare.

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Fondi revocati, addio alla pista ciclo-escursionistica tra Saas Almagell e Macugnaga

Questo contenuto è stato pubblicato al Il cantiere del progetto, finanziato con fondi Interreg, era stato posto sotto sequestro nel 2023 per diverse irregolarità. Il comune italiano, oggi guidato da un nuovo sindaco, dovrà restituire circa 700’000 euro.

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Due bandiere svizzere sventolano nell'aria

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Svizzera, istruzioni per l’uso

La Svizzera è mai stata davvero neutrale?

Questo contenuto è stato pubblicato al Nel quadro della campagna sull’iniziativa popolare sulla neutralità, il fronte del “sì” rivendica il ritorno una neutralità “tradizionale”. Ma questo modello è mai esistito davvero?

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i coniugi Jacques e Jessica Moretti

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Crans-Montana, l’incarcerazione di Jacques Moretti potrebbe avere un impatto sull’inchiesta

Questo contenuto è stato pubblicato al Il titolare del bar Le Constellation è stato fermato in seguito a presunte violenze nei confronti della moglie Jessica. La vicenda potrebbe avere conseguenze sui prossimi interrogatori che riguardano il rogo.

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>> Alcuni dei nostri articoli che hanno suscitato più interesse sui social media:

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Basilea: addio geotermia, si sigilla il pozzo che fece paura

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Basilea dice addio alla geotermia sigillando il pozzo che fece paura

Questo contenuto è stato pubblicato al Dopo quasi vent’anni di scosse, battaglie legali e speranze infrante le aziende industriali di Basilea (Industrielle Werke Basel, IWB) avviano l’ultima operazione per sigillare per sempre il pozzo geotermico probabilmente più controverso della Svizzera.

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GR: tangenziale Tirano, Valposchiavo spera in meno auto dall'Italia

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La nuova via per Livigno fa sperare i grigionesi

Questo contenuto è stato pubblicato al La nuova tangenziale di Tirano potrebbe rendere meno conveniente la deviazione in Svizzera per chi è diretto verso la zona franca di Livigno nell’Alta Valtellina. In Valposchiavo si spera che così il traffico verso la Forcola di Livigno diminuisca.

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salvadanaio

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Lavoro ed economia

Gli svizzeri non hanno mai guadagnato e risparmiato come oggi

Questo contenuto è stato pubblicato al Per la prima volta il reddito disponibile corretto per abitante ha superato i 65’000 franchi e il tasso di risparmio volontario delle economie domestiche il 19%.

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>> Quali sono i temi d’attualità in Italia che hanno trovato eco sui quotidiani svizzeri? Scopritelo nella nostra rassegna stampa settimanale:

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“Cicciobello adesso appartiene ai cinesi”

Questo contenuto è stato pubblicato al Le grandi società cinesi si interessano sempre di più alle aziende familiari italiane, riporta la Neue Zürcher Zeitung. La stampa svizzera punta i riflettori questa settimana anche sulla salute dell’Adriatico, sul furto di opere d’arte a Messina e sulle nuove norme per l’uso dei cellulari.

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