I servizi della settimana scelti per te

Tredicesima AVS: nuovo attacco alle pensioni svizzere versate all’estero
Questo contenuto è stato pubblicato al
L’UDC prende di mira la 13esima rendita AVS, che sarà versata per la prima volta a dicembre. Chi vive all’estero non dovrebbe beneficiarne, propone un parlamentare.
Fondi revocati, addio alla pista ciclo-escursionistica tra Saas Almagell e Macugnaga
Questo contenuto è stato pubblicato al
Il cantiere del progetto, finanziato con fondi Interreg, era stato posto sotto sequestro nel 2023 per diverse irregolarità. Il comune italiano, oggi guidato da un nuovo sindaco, dovrà restituire circa 700’000 euro.
Questo contenuto è stato pubblicato al
Nel quadro della campagna sull’iniziativa popolare sulla neutralità, il fronte del “sì” rivendica il ritorno una neutralità “tradizionale”. Ma questo modello è mai esistito davvero?
Siccità nelle foreste svizzere: “Un faggio non può trasformarsi in un cactus”
Questo contenuto è stato pubblicato al
La siccità eccezionale di quest’anno comporta danni irreversibili per le foreste svizzere. Non è però soltanto la mancanza di precipitazioni a compromettere la salute degli alberi.
Crans-Montana, l’incarcerazione di Jacques Moretti potrebbe avere un impatto sull’inchiesta
Questo contenuto è stato pubblicato al
Il titolare del bar Le Constellation è stato fermato in seguito a presunte violenze nei confronti della moglie Jessica. La vicenda potrebbe avere conseguenze sui prossimi interrogatori che riguardano il rogo.
>> Alcuni dei nostri articoli che hanno suscitato più interesse sui social media:
Altri sviluppi
Altri sviluppi
Qui Svizzera
Basilea dice addio alla geotermia sigillando il pozzo che fece paura
Questo contenuto è stato pubblicato al
Dopo quasi vent’anni di scosse, battaglie legali e speranze infrante le aziende industriali di Basilea (Industrielle Werke Basel, IWB) avviano l’ultima operazione per sigillare per sempre il pozzo geotermico probabilmente più controverso della Svizzera.
Questo contenuto è stato pubblicato al
La nuova tangenziale di Tirano potrebbe rendere meno conveniente la deviazione in Svizzera per chi è diretto verso la zona franca di Livigno nell’Alta Valtellina. In Valposchiavo si spera che così il traffico verso la Forcola di Livigno diminuisca.
>> Quali sono i temi d’attualità in Italia che hanno trovato eco sui quotidiani svizzeri? Scopritelo nella nostra rassegna stampa settimanale:
Altri sviluppi
Altri sviluppi
Relazioni italo-svizzere
“Cicciobello adesso appartiene ai cinesi”
Questo contenuto è stato pubblicato al
Le grandi società cinesi si interessano sempre di più alle aziende familiari italiane, riporta la Neue Zürcher Zeitung. La stampa svizzera punta i riflettori questa settimana anche sulla salute dell’Adriatico, sul furto di opere d’arte a Messina e sulle nuove norme per l’uso dei cellulari.
Se volete segnalare errori fattuali, inviateci un’e-mail all’indirizzo tvsvizzera@swissinfo.ch.