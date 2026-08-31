I servizi della settimana scelti per te

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Questo contenuto è stato pubblicato al L’UDC prende di mira la 13esima rendita AVS, che sarà versata per la prima volta a dicembre. Chi vive all’estero non dovrebbe beneficiarne, propone un parlamentare.

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Questo contenuto è stato pubblicato al Un libro racconta la storia dell’edificio storico bernese che ospita la diplomazia italiana nella Confederazione.

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Di più Fondi revocati, addio alla pista ciclo-escursionistica tra Saas Almagell e Macugnaga

Questo contenuto è stato pubblicato al Il cantiere del progetto, finanziato con fondi Interreg, era stato posto sotto sequestro nel 2023 per diverse irregolarità. Il comune italiano, oggi guidato da un nuovo sindaco, dovrà restituire circa 700’000 euro.

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Di più La Svizzera è mai stata davvero neutrale?

Questo contenuto è stato pubblicato al Nel quadro della campagna sull’iniziativa popolare sulla neutralità, il fronte del “sì” rivendica il ritorno una neutralità “tradizionale”. Ma questo modello è mai esistito davvero?

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Questo contenuto è stato pubblicato al La siccità eccezionale di quest’anno comporta danni irreversibili per le foreste svizzere. Non è però soltanto la mancanza di precipitazioni a compromettere la salute degli alberi.

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Questo contenuto è stato pubblicato al Il titolare del bar Le Constellation è stato fermato in seguito a presunte violenze nei confronti della moglie Jessica. La vicenda potrebbe avere conseguenze sui prossimi interrogatori che riguardano il rogo.

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Di più Basilea dice addio alla geotermia sigillando il pozzo che fece paura

Questo contenuto è stato pubblicato al Dopo quasi vent’anni di scosse, battaglie legali e speranze infrante le aziende industriali di Basilea (Industrielle Werke Basel, IWB) avviano l’ultima operazione per sigillare per sempre il pozzo geotermico probabilmente più controverso della Svizzera.

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Questo contenuto è stato pubblicato al La nuova tangenziale di Tirano potrebbe rendere meno conveniente la deviazione in Svizzera per chi è diretto verso la zona franca di Livigno nell’Alta Valtellina. In Valposchiavo si spera che così il traffico verso la Forcola di Livigno diminuisca.

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Lavoro ed economia

Gli svizzeri non hanno mai guadagnato e risparmiato come oggi

Questo contenuto è stato pubblicato al Per la prima volta il reddito disponibile corretto per abitante ha superato i 65’000 franchi e il tasso di risparmio volontario delle economie domestiche il 19%.

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