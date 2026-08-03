I servizi della settimana scelti per te

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Redazione Swissinfo
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un uomo di profilo

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Relazioni italo-svizzere

Cippi e scaramucce, la saga del confine fra Svizzera e Italia

Questo contenuto è stato pubblicato al La definizione del confine meridionale della Confederazione è stata lunga, complessa e travagliata. Un’avventura ricca di trattati, discussioni e polemiche a cavallo dei secoli.

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La galleria del Gran San Bernardo chiusa al traffico.

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Relazioni italo-svizzere

Frontalieri, in Vallese un’altra Svizzera: “Qui non sono un problema politico”

Questo contenuto è stato pubblicato al Lontano dalle tensioni che infiammano il confine lombardo, le sfide tra Piemonte, Valle d’Aosta e Vallese riguardano piuttosto la mobilità transfrontaliera e il nuovo regime fiscale. Una realtà che conta circa 3’000 pendolari e racconta una storia diversa.

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vista sul lago

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Destinazione Svizzera

La Svizzera turistica in mostra a Svitto

Questo contenuto è stato pubblicato al Tra seggiovie virtuali e cimeli storici, l’esposizione al Forum di Svitto ripercorre due secoli di viaggi, invitando a riflettere sui costi ambientali del successo turistico elvetico.

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PRIGIONE

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Svizzera, istruzioni per l’uso

Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto

Questo contenuto è stato pubblicato al Un politico argoviese è accusato di aver abusato dell’ex moglie, di un’ex compagna e della figlia minorenne di quest’ultima per oltre 200 volte. Il caso sta destando profondo sconcerto tra l’opinione pubblica svizzera.

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termometro che segna 36 gradi

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Svizzera, istruzioni per l’uso

Cinque effetti sorprendenti del caldo estremo in Svizzera (e non solo)

Questo contenuto è stato pubblicato al Le temperature elevate comportano rischi per la salute e l’ambiente. Hanno però anche tutta una serie di effetti meno conosciuti, ma non per questo poco rilevanti.

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>> Alcuni dei nostri articoli che hanno suscitato più interesse sui social media:

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claudio zali

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Svizzera, istruzioni per l’uso

Il leghista Claudio Zali lascerà il Governo ticinese

Questo contenuto è stato pubblicato al Nell’occhio del ciclone da giorni dopo alcune rivelazioni che lo riguardano, il consigliere di Stato della Lega dei Ticinesi Claudio Zali ha annunciato mercoledì che si dimetterà.

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donna nuota

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Destinazione Svizzera

Perché la Svizzera è il paradiso dei bagni nei fiumi urbani?

Questo contenuto è stato pubblicato al È piena estate nelle città svizzere e numerose persone si lasciano trascinare dalla corrente dei fiumi Aare, Reno o Limmat. Da dove arriva questa cultura del bagno nei corsi d’acqua?

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>> Quali sono i temi d’attualità in Italia che hanno trovato eco sui quotidiani svizzeri? Scopritelo nella nostra rassegna stampa settimanale:

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Ranieri, Mancini e Malagò

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Relazioni italo-svizzere

La nazionale italiana, “un club di veterani”

Questo contenuto è stato pubblicato al Il tira e molla sulla nuova direzione tecnica della nazionale di calcio italiana è ampiamente commentato questa settimana anche dai media elvetici. In primo piano anche un ambasciatore fuori dagli schemi, il mercato del lavoro e il caporalato nelle campagne del sud Italia.

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