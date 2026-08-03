I servizi della settimana scelti per te

Cippi e scaramucce, la saga del confine fra Svizzera e Italia
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La definizione del confine meridionale della Confederazione è stata lunga, complessa e travagliata. Un’avventura ricca di trattati, discussioni e polemiche a cavallo dei secoli.
Frontalieri, in Vallese un’altra Svizzera: “Qui non sono un problema politico”
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Lontano dalle tensioni che infiammano il confine lombardo, le sfide tra Piemonte, Valle d’Aosta e Vallese riguardano piuttosto la mobilità transfrontaliera e il nuovo regime fiscale. Una realtà che conta circa 3’000 pendolari e racconta una storia diversa.
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Tra seggiovie virtuali e cimeli storici, l’esposizione al Forum di Svitto ripercorre due secoli di viaggi, invitando a riflettere sui costi ambientali del successo turistico elvetico.
Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto
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Un politico argoviese è accusato di aver abusato dell’ex moglie, di un’ex compagna e della figlia minorenne di quest’ultima per oltre 200 volte. Il caso sta destando profondo sconcerto tra l’opinione pubblica svizzera.
Cinque effetti sorprendenti del caldo estremo in Svizzera (e non solo)
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Le temperature elevate comportano rischi per la salute e l’ambiente. Hanno però anche tutta una serie di effetti meno conosciuti, ma non per questo poco rilevanti.
>> Alcuni dei nostri articoli che hanno suscitato più interesse sui social media:
Altri sviluppi
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Svizzera, istruzioni per l’uso
Il leghista Claudio Zali lascerà il Governo ticinese
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Nell’occhio del ciclone da giorni dopo alcune rivelazioni che lo riguardano, il consigliere di Stato della Lega dei Ticinesi Claudio Zali ha annunciato mercoledì che si dimetterà.
Perché la Svizzera è il paradiso dei bagni nei fiumi urbani?
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È piena estate nelle città svizzere e numerose persone si lasciano trascinare dalla corrente dei fiumi Aare, Reno o Limmat. Da dove arriva questa cultura del bagno nei corsi d’acqua?
>> Quali sono i temi d’attualità in Italia che hanno trovato eco sui quotidiani svizzeri? Scopritelo nella nostra rassegna stampa settimanale:
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Relazioni italo-svizzere
La nazionale italiana, “un club di veterani”
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Il tira e molla sulla nuova direzione tecnica della nazionale di calcio italiana è ampiamente commentato questa settimana anche dai media elvetici. In primo piano anche un ambasciatore fuori dagli schemi, il mercato del lavoro e il caporalato nelle campagne del sud Italia.
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