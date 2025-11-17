I servizi della settimana scelti per te

La televisione svizzera per l’Italia
Svizzera, istruzioni per l’uso

Benzina, per gli svizzeri il pieno oltre confine conviene ancora

Questo contenuto è stato pubblicato al In Svizzera, fare il pieno può costare sensibilmente di più o di meno a seconda del cantone in cui ci si trova. Fare benzina in un Paese confinante cosa meno.

Svizzera, istruzioni per l’uso

Un’iniziativa per tassare le persone super-ricche: cosa propone il progetto della Gioventù Socialista 

Questo contenuto è stato pubblicato al Il 30 novembre in Svizzera si voterà su un’iniziativa per tassare di più le successioni sui patrimoni elevati e versare i proventi alla lotta contro il cambiamento climatico.

Svizzera, istruzioni per l’uso

Perché facciamo meno figli?

Questo contenuto è stato pubblicato al Il calo delle nascite in Svizzera è un fenomeno complesso radicato in fattori economici, sociali e culturali. Un’analisi delle cause e conseguenze per il futuro della società.

>> Alcuni dei nostri articoli che hanno suscitato più interesse sui social media:

Svizzera, istruzioni per l’uso

Cinque fatti sorprendenti sulle targhe svizzere

Questo contenuto è stato pubblicato al Le targhe d’identificazione delle nostre automobili possono riservare molte sorprese a un occhio attento. Soprattutto in Svizzera, dove a differenza dell’Italia le targhe non sono legate al veicolo.

Lavoro ed economia

Salari ticinesi, tra abusi e precarietà

Questo contenuto è stato pubblicato al Paghe da frontalieri, costi svizzeri: l’insostenibile leggerezza degli stipendi “alla ticinese”. Il divario con la Svizzera cresce. Il servizio della trasmissione “Patti Chiari” della RSI.

Svizzera, istruzioni per l’uso

Perché la Svizzera siede all’Assemblea parlamentare della NATO

Questo contenuto è stato pubblicato al Quando si parla di Alleanza atlantica di difesa, si pensa anzitutto agli armamenti e agli incontri al vertice. Cos’è allora l’Assemblea parlamentare della NATO e perché vi siede anche la neutrale Svizzera?

>> Quali sono i temi d’attualità in Italia che hanno trovato eco sui quotidiani svizzeri? Scopritelo nella nostra rassegna stampa settimanale:

Relazioni italo-svizzere

Chiaroscuri d’Italia: tra scandali, indignazioni e tradizioni infrante

Questo contenuto è stato pubblicato al Dalla politica migratoria deludente del governo Meloni alle tensioni per le Olimpiadi 2026. Dagli orrori dei ‘safari di tiro’ a Sarajevo alla svolta ‘rosa’ del Chianti. Ecco come i media svizzeri raccontano un’Italia tra luci e ombre, scandali e tradizioni infrante.

