I servizi della settimana scelti per te

Un’iniziativa per tassare le persone super-ricche: cosa propone il progetto della Gioventù Socialista
Il 30 novembre in Svizzera si voterà su un’iniziativa per tassare di più le successioni sui patrimoni elevati e versare i proventi alla lotta contro il cambiamento climatico.
Il calo delle nascite in Svizzera è un fenomeno complesso radicato in fattori economici, sociali e culturali. Un’analisi delle cause e conseguenze per il futuro della società.
Svizzera, istruzioni per l’uso
Cinque fatti sorprendenti sulle targhe svizzere
Le targhe d’identificazione delle nostre automobili possono riservare molte sorprese a un occhio attento. Soprattutto in Svizzera, dove a differenza dell’Italia le targhe non sono legate al veicolo.
Paghe da frontalieri, costi svizzeri: l’insostenibile leggerezza degli stipendi “alla ticinese”. Il divario con la Svizzera cresce. Il servizio della trasmissione “Patti Chiari” della RSI.
Perché la Svizzera siede all’Assemblea parlamentare della NATO
Quando si parla di Alleanza atlantica di difesa, si pensa anzitutto agli armamenti e agli incontri al vertice. Cos’è allora l’Assemblea parlamentare della NATO e perché vi siede anche la neutrale Svizzera?
Relazioni italo-svizzere
Chiaroscuri d’Italia: tra scandali, indignazioni e tradizioni infrante
Dalla politica migratoria deludente del governo Meloni alle tensioni per le Olimpiadi 2026. Dagli orrori dei ‘safari di tiro’ a Sarajevo alla svolta ‘rosa’ del Chianti. Ecco come i media svizzeri raccontano un’Italia tra luci e ombre, scandali e tradizioni infrante.
