I servizi della settimana scelti per te

Altri sviluppi Svizzera, istruzioni per l’uso Benzina, per gli svizzeri il pieno oltre confine conviene ancora Questo contenuto è stato pubblicato al In Svizzera, fare il pieno può costare sensibilmente di più o di meno a seconda del cantone in cui ci si trova. Fare benzina in un Paese confinante cosa meno. Di più Benzina, per gli svizzeri il pieno oltre confine conviene ancora

Altri sviluppi Destinazione Svizzera Zermatt, il grattacielo più alto della Svizzera nel cuore delle Alpi Questo contenuto è stato pubblicato al Una torre di 260 metri ai piedi del Cervino. A Zermatt potrebbe sorgere una struttura che sfida le convenzioni architettoniche montane. Di più Zermatt, il grattacielo più alto della Svizzera nel cuore delle Alpi

Altri sviluppi Svizzera, istruzioni per l’uso Un servizio civico per tutte e tutti? Sarà l’elettorato svizzero a decidere Questo contenuto è stato pubblicato al Il 30 novembre la popolazione elvetica voterà su un’iniziativa che mira a sostituire il servizio militare con un servizio civico esteso anche alle donne. Di più Un servizio civico per tutte e tutti? Sarà l’elettorato svizzero a decidere

Altri sviluppi Svizzera, istruzioni per l’uso Un’iniziativa per tassare le persone super-ricche: cosa propone il progetto della Gioventù Socialista Questo contenuto è stato pubblicato al Il 30 novembre in Svizzera si voterà su un’iniziativa per tassare di più le successioni sui patrimoni elevati e versare i proventi alla lotta contro il cambiamento climatico. Di più Un’iniziativa per tassare le persone super-ricche: cosa propone il progetto della Gioventù Socialista

Altri sviluppi Svizzera, istruzioni per l’uso Perché facciamo meno figli? Questo contenuto è stato pubblicato al Il calo delle nascite in Svizzera è un fenomeno complesso radicato in fattori economici, sociali e culturali. Un’analisi delle cause e conseguenze per il futuro della società. Di più Perché facciamo meno figli?

Altri sviluppi Destinazione Svizzera Il castagno tra due mondi: in crisi al sud delle Alpi, coglie nuove opportunità al nord Questo contenuto è stato pubblicato al La castagna è minacciata a sud delle Alpi, mentre suscita sempre più interesse a nord. Di più Il castagno tra due mondi: in crisi al sud delle Alpi, coglie nuove opportunità al nord

Altri sviluppi Svizzera, istruzioni per l’uso Cinque fatti sorprendenti sulle targhe svizzere Questo contenuto è stato pubblicato al Le targhe d’identificazione delle nostre automobili possono riservare molte sorprese a un occhio attento. Soprattutto in Svizzera, dove a differenza dell’Italia le targhe non sono legate al veicolo. Di più Cinque fatti sorprendenti sulle targhe svizzere

Altri sviluppi Lavoro ed economia Salari ticinesi, tra abusi e precarietà Questo contenuto è stato pubblicato al Paghe da frontalieri, costi svizzeri: l’insostenibile leggerezza degli stipendi “alla ticinese”. Il divario con la Svizzera cresce. Il servizio della trasmissione “Patti Chiari” della RSI. Di più Salari ticinesi, tra abusi e precarietà

Altri sviluppi Svizzera, istruzioni per l’uso Perché la Svizzera siede all’Assemblea parlamentare della NATO Questo contenuto è stato pubblicato al Quando si parla di Alleanza atlantica di difesa, si pensa anzitutto agli armamenti e agli incontri al vertice. Cos’è allora l’Assemblea parlamentare della NATO e perché vi siede anche la neutrale Svizzera? Di più Perché la Svizzera siede all’Assemblea parlamentare della NATO

Altri sviluppi Relazioni italo-svizzere Chiaroscuri d’Italia: tra scandali, indignazioni e tradizioni infrante Questo contenuto è stato pubblicato al Dalla politica migratoria deludente del governo Meloni alle tensioni per le Olimpiadi 2026. Dagli orrori dei ‘safari di tiro’ a Sarajevo alla svolta ‘rosa’ del Chianti. Ecco come i media svizzeri raccontano un’Italia tra luci e ombre, scandali e tradizioni infrante. Di più Chiaroscuri d’Italia: tra scandali, indignazioni e tradizioni infrante

