La televisione svizzera per l’Italia
Qui Svizzera

I servizi della settimana scelti per te

Redazione Swissinfo
Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto
Altri sviluppi
Sofia Loren con il parrucchiere.

Altri sviluppi

Relazioni italo-svizzere

Sophia Loren, diva e donna in mostra a Chiasso

Questo contenuto è stato pubblicato al Al museo m.a.x. una mostra fotografica celebra la vita e la carriera di una icona del cinema mondiale.

Di più Sophia Loren, diva e donna in mostra a Chiasso
Altri sviluppi
Altri sviluppi
casa con vista su lago di zurigo

Altri sviluppi

Svizzera, istruzioni per l’uso

I dolci privilegi di chi ottiene una casa comunale a Zurigo  

Questo contenuto è stato pubblicato al A Zurigo migliaia di persone beneficiano di alloggi comunali a prezzi vantaggiosi. Tuttavia, non tutte soddisfano i requisiti previsti.

Di più I dolci privilegi di chi ottiene una casa comunale a Zurigo  
Altri sviluppi
Passo del Sempione chiuso.

Altri sviluppi

Relazioni italo-svizzere

Sempione, la strada è più sicura. Ma il rischio incombe

Questo contenuto è stato pubblicato al La galleria Engi sul versante svizzero del Sempione è di nuovo sicura. Dopo le colate detritiche del giugno 2024, l’Ufficio federale delle strade ha concluso a fine ottobre i lavori di messa in sicurezza.

Di più Sempione, la strada è più sicura. Ma il rischio incombe
Altri sviluppi
Un momento della partita Svizzera-Canada durante i mondiali del 2024.

Altri sviluppi

Relazioni italo-svizzere

Entusiasmo in Svizzera per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026

Questo contenuto è stato pubblicato al A meno di 100 giorni dall’evento, un’analisi rivela che la Svizzera è tra i mercati più rilevanti per l’appuntamento sportivo, con un grande interesse per le gare che si svolgeranno a pochi chilometri dal confine.

Di più Entusiasmo in Svizzera per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026

>> Alcuni dei nostri articoli che hanno suscitato più interesse sui social media:

Altri sviluppi
primo piano di una mucca che mangia fieno

Altri sviluppi

Svizzera, istruzioni per l’uso

Quale mucca salverà gli alpeggi?

Questo contenuto è stato pubblicato al In Svizzera si cerca una razza di mucche che possa frenare la scomparsa dei pascoli alpini, che ogni anno perdono una superficie pari a 3’400 campi da calcio.

Di più Quale mucca salverà gli alpeggi?
Altri sviluppi
Una via di Como

Altri sviluppi

Relazioni italo-svizzere

Como, la guerra dei dehors tra legalità e turismo 

Questo contenuto è stato pubblicato al Polemiche a Como per la decisione del sindaco Alessandro Rapinese di imporre l’eliminazione di verande e strutture fisse all’esterno dei pubblici esercizi da aprile a settembre. 

Di più Como, la guerra dei dehors tra legalità e turismo 

>> Quali sono i temi d’attualità in Italia che hanno trovato eco sui quotidiani svizzeri? Scopritelo nella nostra rassegna stampa settimanale:

Altri sviluppi
Beatrice Venezi

Altri sviluppi

Relazioni italo-svizzere

Le trasformazioni in atto nel cuore del Made in Italy

Questo contenuto è stato pubblicato al Dalle passerelle dell’alta moda ai vigneti del Veneto, passando per i templi della lirica e le fabbriche del design, la stampa svizzera osserva con attenzione le trasformazioni in atto nel cuore del Made in Italy.

Di più Le trasformazioni in atto nel cuore del Made in Italy

Articoli più popolari

I più discussi

In conformità con gli standard di JTI

Altri sviluppi: SWI swissinfo.ch certificato dalla Journalism Trust Initiative

Se volete segnalare errori fattuali, inviateci un’e-mail all’indirizzo tvsvizzera@swissinfo.ch.

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR