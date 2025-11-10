I servizi della settimana scelti per te

Sempione, la strada è più sicura. Ma il rischio incombe
La galleria Engi sul versante svizzero del Sempione è di nuovo sicura. Dopo le colate detritiche del giugno 2024, l’Ufficio federale delle strade ha concluso a fine ottobre i lavori di messa in sicurezza.
Entusiasmo in Svizzera per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026
A meno di 100 giorni dall’evento, un’analisi rivela che la Svizzera è tra i mercati più rilevanti per l’appuntamento sportivo, con un grande interesse per le gare che si svolgeranno a pochi chilometri dal confine.
Polemiche a Como per la decisione del sindaco Alessandro Rapinese di imporre l’eliminazione di verande e strutture fisse all’esterno dei pubblici esercizi da aprile a settembre.
Le trasformazioni in atto nel cuore del Made in Italy
Dalle passerelle dell’alta moda ai vigneti del Veneto, passando per i templi della lirica e le fabbriche del design, la stampa svizzera osserva con attenzione le trasformazioni in atto nel cuore del Made in Italy.
