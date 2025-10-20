I servizi della settimana scelti per te

Altri sviluppi Relazioni italo-svizzere Il casinò di Campione lancia un’azione legale da 80 milioni contro gli ex amministratori Questo contenuto è stato pubblicato al Questa iniziativa è concomitante alle dimissioni del presidente del Consiglio d’amministrazione, Mario Venditti, coinvolto in un’indagine per corruzione non correlata al casinò. Di più Il casinò di Campione lancia un’azione legale da 80 milioni contro gli ex amministratori

Altri sviluppi Svizzera, istruzioni per l’uso Riso per sushi invece delle patate? L’agricoltura svizzera si adatta al cambiamento climatico Questo contenuto è stato pubblicato al L’agricoltura in tutto il mondo cerca soluzioni contro il cambiamento climatico. In Svizzera si sperimentano nuove colture resistenti al caldo, ma la transizione non è priva di ostacoli. Di più Riso per sushi invece delle patate? L’agricoltura svizzera si adatta al cambiamento climatico

Altri sviluppi Svizzera, istruzioni per l’uso Le giovani e soprattutto i giovani svizzeri un po’ più “mammoni” Questo contenuto è stato pubblicato al Rispetto alla generazione 1968-1987, le persone nate tra il 1998 e il 2007 lasciano il domicilio famigliare quasi due anni più tardi. Se confrontato con quanto avviene nella maggior parte dei Paesi europei, la gioventù svizzera vive comunque meno a lungo assieme ai propri genitori. Di più Le giovani e soprattutto i giovani svizzeri un po’ più “mammoni”

Altri sviluppi Relazioni italo-svizzere Milano-Cortina 2026, l’accesso a Livigno un peso per i Grigioni Questo contenuto è stato pubblicato al Tra tunnel privati, passi chiusi e molti spettatori in arrivo, il Canton Grigioni si trova al centro di una sfida logistica e politica in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. A preoccupare l’accesso a Livigno sede delle gare di snowboard e freestyle. Di più Milano-Cortina 2026, l’accesso a Livigno un peso per i Grigioni

Altri sviluppi Relazioni italo-svizzere Ristorni dei frontalieri: da Regione Lombardia 14 milioni a Province e Comunità montane Questo contenuto è stato pubblicato al La Regione Lombardia ha proceduto lunedì alla ripartizione dei ristorni delle imposte a carico delle lavoratrici e dei lavoratori frontalieri relative al 2023 versate nei Cantoni Ticino, Grigioni e Vallese. Di più Ristorni dei frontalieri: da Regione Lombardia 14 milioni a Province e Comunità montane

Altri sviluppi Svizzera, istruzioni per l’uso Traffico e distanza di sicurezza, raffica di sanzioni in Ticino Questo contenuto è stato pubblicato al Nel 2024, nel Canton Ticino, sono state revocate 44 patenti e notificati 15 ammonimenti per infrazioni legate alla distanza di sicurezza. Di più Traffico e distanza di sicurezza, raffica di sanzioni in Ticino

>> Alcuni dei nostri articoli che hanno suscitato più interesse sui social media:

Altri sviluppi Destinazione Svizzera YouTuber scala il Cervino da solo e senza aver mai fatto nulla di simile prima – “Che nessuno lo imiti” Questo contenuto è stato pubblicato al Magnus Midtbo è diventato virale con la sua scalata del Cervino. Lui stesso mette in guardia dal seguire il suo esempio. Ma è sufficiente? Di più YouTuber scala il Cervino da solo e senza aver mai fatto nulla di simile prima – “Che nessuno lo imiti”

Altri sviluppi Qui Svizzera Ginevra, riuscito il primo trapianto cardiaco parziale in Europa Questo contenuto è stato pubblicato al Lo scorso mese di settembre all’Ospedale universitario di Ginevra (HUG) un dodicenne, nato con una complessa malattia cardiaca, si è sottoposto a un trapianto parziale di cuore. Si tratta del primo intervento del genere in Europa. Di più Ginevra, riuscito il primo trapianto cardiaco parziale in Europa

Altri sviluppi Svizzera, istruzioni per l’uso Un grammo di cocaina per una e-bike rubata Questo contenuto è stato pubblicato al Ogni anno in Svizzera vengono rubate decine di migliaia di biciclette elettriche. Un fenomeno in aumento. Il viaggio di una due ruote da Basilea all’Albania Di più Un grammo di cocaina per una e-bike rubata

>> Quali sono i temi d’attualità in Italia che hanno trovato eco sui quotidiani svizzeri? Scopritelo nella nostra rassegna stampa settimanale:

Altri sviluppi Relazioni italo-svizzere Toscana o meno, Meloni e la destra sempre con il vento in poppa Questo contenuto è stato pubblicato al La stampa della Svizzera tedesca e francese punta gli occhi questa settimana sulle elezioni regionali in Toscana, sull’amore immoderato degli italiani e delle italiane per i cani, sulle lusinghe indirizzate da Trump a Giorgia Meloni e, ancora una volta, sulla “guerra della pasta” tra Roma e Washington. Di più Toscana o meno, Meloni e la destra sempre con il vento in poppa

