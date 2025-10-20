I servizi della settimana scelti per te

La televisione svizzera per l’Italia
Svizzera, istruzioni per l’uso

Le giovani e soprattutto i giovani svizzeri un po’ più “mammoni”

Questo contenuto è stato pubblicato al Rispetto alla generazione 1968-1987, le persone nate tra il 1998 e il 2007 lasciano il domicilio famigliare quasi due anni più tardi. Se confrontato con quanto avviene nella maggior parte dei Paesi europei, la gioventù svizzera vive comunque meno a lungo assieme ai propri genitori. 

Relazioni italo-svizzere

Milano-Cortina 2026, l’accesso a Livigno un peso per i Grigioni 

Questo contenuto è stato pubblicato al Tra tunnel privati, passi chiusi e molti spettatori in arrivo, il Canton Grigioni si trova al centro di una sfida logistica e politica in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. A preoccupare l’accesso a Livigno sede delle gare di snowboard e freestyle.

Svizzera, istruzioni per l’uso

Traffico e distanza di sicurezza, raffica di sanzioni in Ticino

Questo contenuto è stato pubblicato al Nel 2024, nel Canton Ticino, sono state revocate 44 patenti e notificati 15 ammonimenti per infrazioni legate alla distanza di sicurezza.

Qui Svizzera

Ginevra, riuscito il primo trapianto cardiaco parziale in Europa

Questo contenuto è stato pubblicato al Lo scorso mese di settembre all’Ospedale universitario di Ginevra (HUG) un dodicenne, nato con una complessa malattia cardiaca, si è sottoposto a un trapianto parziale di cuore. Si tratta del primo intervento del genere in Europa.

Svizzera, istruzioni per l’uso

Un grammo di cocaina per una e-bike rubata

Questo contenuto è stato pubblicato al Ogni anno in Svizzera vengono rubate decine di migliaia di biciclette elettriche. Un fenomeno in aumento. Il viaggio di una due ruote da Basilea all’Albania

Relazioni italo-svizzere

Toscana o meno, Meloni e la destra sempre con il vento in poppa

Questo contenuto è stato pubblicato al La stampa della Svizzera tedesca e francese punta gli occhi questa settimana sulle elezioni regionali in Toscana, sull’amore immoderato degli italiani e delle italiane per i cani, sulle lusinghe indirizzate da Trump a Giorgia Meloni e, ancora una volta, sulla “guerra della pasta” tra Roma e Washington.

