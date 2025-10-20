I servizi della settimana scelti per te

Il casinò di Campione lancia un’azione legale da 80 milioni contro gli ex amministratori
Questa iniziativa è concomitante alle dimissioni del presidente del Consiglio d’amministrazione, Mario Venditti, coinvolto in un’indagine per corruzione non correlata al casinò.
Riso per sushi invece delle patate? L’agricoltura svizzera si adatta al cambiamento climatico
L’agricoltura in tutto il mondo cerca soluzioni contro il cambiamento climatico. In Svizzera si sperimentano nuove colture resistenti al caldo, ma la transizione non è priva di ostacoli.
Le giovani e soprattutto i giovani svizzeri un po’ più “mammoni”
Rispetto alla generazione 1968-1987, le persone nate tra il 1998 e il 2007 lasciano il domicilio famigliare quasi due anni più tardi. Se confrontato con quanto avviene nella maggior parte dei Paesi europei, la gioventù svizzera vive comunque meno a lungo assieme ai propri genitori.
Milano-Cortina 2026, l’accesso a Livigno un peso per i Grigioni
Tra tunnel privati, passi chiusi e molti spettatori in arrivo, il Canton Grigioni si trova al centro di una sfida logistica e politica in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. A preoccupare l’accesso a Livigno sede delle gare di snowboard e freestyle.
Ristorni dei frontalieri: da Regione Lombardia 14 milioni a Province e Comunità montane
La Regione Lombardia ha proceduto lunedì alla ripartizione dei ristorni delle imposte a carico delle lavoratrici e dei lavoratori frontalieri relative al 2023 versate nei Cantoni Ticino, Grigioni e Vallese.
Ginevra, riuscito il primo trapianto cardiaco parziale in Europa
Lo scorso mese di settembre all’Ospedale universitario di Ginevra (HUG) un dodicenne, nato con una complessa malattia cardiaca, si è sottoposto a un trapianto parziale di cuore. Si tratta del primo intervento del genere in Europa.
Relazioni italo-svizzere
Toscana o meno, Meloni e la destra sempre con il vento in poppa
La stampa della Svizzera tedesca e francese punta gli occhi questa settimana sulle elezioni regionali in Toscana, sull’amore immoderato degli italiani e delle italiane per i cani, sulle lusinghe indirizzate da Trump a Giorgia Meloni e, ancora una volta, sulla “guerra della pasta” tra Roma e Washington.
