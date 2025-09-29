I servizi della settimana scelti per te

La Svizzera abolisce l’imposta sul valore locativo
Il popolo svizzero ha accettato l’abolizione del valore locativo, un sistema unico a livello internazionale. Netta la spaccatura tra la Svizzera tedesca e quella francese.
Le fucilate del San Gottardo: quando la Svizzera sparò sui minatori italiani
Nel 1875 a Göschenen, la protesta degli operai della galleria del San Gottardo fu repressa nel sangue: 4 minatori italiani furono uccisi e un numero imprecisato feriti.
Da Blatten a Brienz, passando per Bondo e lo storico esempio della Valtellina: ecco quali sono i costi economici, sociali e culturali di abitare sulle pendici di montagne instabili.
Strade, ferrovie, metrò alpino: l’Expo Italo-Svizzera guarda al futuro dei trasporti
Il convegno a Domodossola: da un lato, l’esigenza di intervenire sulle infrastrutture esistenti; dall’altro, l’idea “utopistica” di collegare Bosco Gurin e Formazza.
Lavoro ed economia
Trasporto merci transfrontaliero, il dominio della strada sulla ferrovia aumenta
Negli ultimi trent’anni si evidenzia una tendenza preoccupante: nonostante gli investimenti nelle gallerie ferroviarie di base, il trasporto merci su strada continua a crescere a discapito di quello ferroviario.
In Svizzera le case si allargano, le famiglie si restringono
Le case si allargano, ma le famiglie si restringono. È questa la tendenza che emerge dall’analisi dei dati sul patrimonio abitativo in Svizzera, dove la superficie media a disposizione di ogni persona è in costante aumento.
Argento, oro e confusione: i rocamboleschi inizi del franco svizzero
Oggi il franco svizzero è una delle valute più apprezzate e stabili e al mondo. Già Napoleone voleva introdurlo – ma all’epoca la popolazione elvetica non lo seguì.
Relazioni italo-svizzere
“Claudia è morta! Ma una dea può essere mortale?”
I media della Svizzera tedesca e francese rendono omaggio questa settimana a Claudia Cardinale. In primo piano sulla stampa elvetica anche il mutamento di rotta di Giorgia Meloni in merito al riconoscimento della Palestina, la sindaca di Genova Silvia Salis e una controversa tassa sui cani a Bolzano.
Contrariamente ad altri Paesi europei, la Svizzera dipende solo in minima parte dal gas naturale. Questa fonte rappresenta infatti circa il 15% dei consumi energetici complessivi della Svizzera e viene usata soprattutto per il riscaldamento. Quasi la metà del gas consumato in Svizzera viene però dalla Russia e anche nella Confederazione si cercano soluzioni per…
