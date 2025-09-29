I servizi della settimana scelti per te

Altri sviluppi Svizzera, istruzioni per l’uso La Svizzera abolisce l’imposta sul valore locativo Questo contenuto è stato pubblicato al Il popolo svizzero ha accettato l’abolizione del valore locativo, un sistema unico a livello internazionale. Netta la spaccatura tra la Svizzera tedesca e quella francese. Di più La Svizzera abolisce l’imposta sul valore locativo

Altri sviluppi Svizzera, istruzioni per l’uso Un “sì” poco convinto per l’e-ID in Svizzera Questo contenuto è stato pubblicato al La Svizzera si doterà di un’identità elettronica (e-ID). Ma senza entusiasmo. Di più Un “sì” poco convinto per l’e-ID in Svizzera

Altri sviluppi Relazioni italo-svizzere Le fucilate del San Gottardo: quando la Svizzera sparò sui minatori italiani Questo contenuto è stato pubblicato al Nel 1875 a Göschenen, la protesta degli operai della galleria del San Gottardo fu repressa nel sangue: 4 minatori italiani furono uccisi e un numero imprecisato feriti. Di più Le fucilate del San Gottardo: quando la Svizzera sparò sui minatori italiani

Altri sviluppi Svizzera, istruzioni per l’uso Una tassa per le automobili straniere in transito in Svizzera Questo contenuto è stato pubblicato al Gli stranieri che attraversano la Svizzera in automobile da un confine all’altro senza significative soste dovranno pagare una tassa di transito. Di più Una tassa per le automobili straniere in transito in Svizzera

Altri sviluppi Svizzera, istruzioni per l’uso Ricostruire nelle Alpi, ma a quale prezzo? Questo contenuto è stato pubblicato al Da Blatten a Brienz, passando per Bondo e lo storico esempio della Valtellina: ecco quali sono i costi economici, sociali e culturali di abitare sulle pendici di montagne instabili. Di più Ricostruire nelle Alpi, ma a quale prezzo?

Altri sviluppi Relazioni italo-svizzere Strade, ferrovie, metrò alpino: l’Expo Italo-Svizzera guarda al futuro dei trasporti Questo contenuto è stato pubblicato al Il convegno a Domodossola: da un lato, l’esigenza di intervenire sulle infrastrutture esistenti; dall’altro, l’idea “utopistica” di collegare Bosco Gurin e Formazza. Di più Strade, ferrovie, metrò alpino: l’Expo Italo-Svizzera guarda al futuro dei trasporti

>> Alcuni dei nostri articoli che hanno suscitato più interesse sui social media:

Altri sviluppi Lavoro ed economia Trasporto merci transfrontaliero, il dominio della strada sulla ferrovia aumenta Questo contenuto è stato pubblicato al Negli ultimi trent’anni si evidenzia una tendenza preoccupante: nonostante gli investimenti nelle gallerie ferroviarie di base, il trasporto merci su strada continua a crescere a discapito di quello ferroviario. Di più Trasporto merci transfrontaliero, il dominio della strada sulla ferrovia aumenta

Altri sviluppi Destinazione Svizzera In Svizzera le case si allargano, le famiglie si restringono Questo contenuto è stato pubblicato al Le case si allargano, ma le famiglie si restringono. È questa la tendenza che emerge dall’analisi dei dati sul patrimonio abitativo in Svizzera, dove la superficie media a disposizione di ogni persona è in costante aumento. Di più In Svizzera le case si allargano, le famiglie si restringono

Altri sviluppi Svizzera, istruzioni per l’uso Argento, oro e confusione: i rocamboleschi inizi del franco svizzero Questo contenuto è stato pubblicato al Oggi il franco svizzero è una delle valute più apprezzate e stabili e al mondo. Già Napoleone voleva introdurlo – ma all’epoca la popolazione elvetica non lo seguì. Di più Argento, oro e confusione: i rocamboleschi inizi del franco svizzero

>> Quali sono i temi d’attualità in Italia che hanno trovato eco sui quotidiani svizzeri? Scopritelo nella nostra rassegna stampa settimanale:

Altri sviluppi Relazioni italo-svizzere “Claudia è morta! Ma una dea può essere mortale?” Questo contenuto è stato pubblicato al I media della Svizzera tedesca e francese rendono omaggio questa settimana a Claudia Cardinale. In primo piano sulla stampa elvetica anche il mutamento di rotta di Giorgia Meloni in merito al riconoscimento della Palestina, la sindaca di Genova Silvia Salis e una controversa tassa sui cani a Bolzano. Di più “Claudia è morta! Ma una dea può essere mortale?”