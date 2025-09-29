I servizi della settimana scelti per te

La televisione svizzera per l’Italia
palazzi

Svizzera, istruzioni per l’uso

La Svizzera abolisce l’imposta sul valore locativo

Questo contenuto è stato pubblicato al Il popolo svizzero ha accettato l’abolizione del valore locativo, un sistema unico a livello internazionale. Netta la spaccatura tra la Svizzera tedesca e quella francese.

Code al San Gottardo

Svizzera, istruzioni per l’uso

Una tassa per le automobili straniere in transito in Svizzera 

Questo contenuto è stato pubblicato al Gli stranieri che attraversano la Svizzera in automobile da un confine all’altro senza significative soste dovranno pagare una tassa di transito.

frana in una valle

Svizzera, istruzioni per l’uso

Ricostruire nelle Alpi, ma a quale prezzo?

Questo contenuto è stato pubblicato al Da Blatten a Brienz, passando per Bondo e lo storico esempio della Valtellina: ecco quali sono i costi economici, sociali e culturali di abitare sulle pendici di montagne instabili.

>> Alcuni dei nostri articoli che hanno suscitato più interesse sui social media:

Stazione di carico.

Lavoro ed economia

Trasporto merci transfrontaliero, il dominio della strada sulla ferrovia aumenta

Questo contenuto è stato pubblicato al Negli ultimi trent’anni si evidenzia una tendenza preoccupante: nonostante gli investimenti nelle gallerie ferroviarie di base, il trasporto merci su strada continua a crescere a discapito di quello ferroviario.

Cantiere

Destinazione Svizzera

In Svizzera le case si allargano, le famiglie si restringono

Questo contenuto è stato pubblicato al Le case si allargano, ma le famiglie si restringono. È questa la tendenza che emerge dall’analisi dei dati sul patrimonio abitativo in Svizzera, dove la superficie media a disposizione di ogni persona è in costante aumento.

logo
Monete

Svizzera, istruzioni per l’uso

Argento, oro e confusione: i rocamboleschi inizi del franco svizzero

Questo contenuto è stato pubblicato al Oggi il franco svizzero è una delle valute più apprezzate e stabili e al mondo. Già Napoleone voleva introdurlo – ma all’epoca la popolazione elvetica non lo seguì.

>> Quali sono i temi d’attualità in Italia che hanno trovato eco sui quotidiani svizzeri? Scopritelo nella nostra rassegna stampa settimanale:

claudia cardinale

Relazioni italo-svizzere

“Claudia è morta! Ma una dea può essere mortale?” 

Questo contenuto è stato pubblicato al I media della Svizzera tedesca e francese rendono omaggio questa settimana a Claudia Cardinale. In primo piano sulla stampa elvetica anche il mutamento di rotta di Giorgia Meloni in merito al riconoscimento della Palestina, la sindaca di Genova Silvia Salis e una controversa tassa sui cani a Bolzano. 

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Abbassare il riscaldamento per ridurre la dipendenza dal gas russo: è una proposta che vi convince? Quali altri soluzioni sarebbero attuabili?

Contrariamente ad altri Paesi europei, la Svizzera dipende solo in minima parte dal gas naturale. Questa fonte rappresenta infatti circa il 15% dei consumi energetici complessivi della Svizzera e viene usata soprattutto per il riscaldamento. Quasi la metà del gas consumato in Svizzera viene però dalla Russia e anche nella Confederazione si cercano soluzioni per…

Partecipa alla discussione
10 Commenti
Visualizza la discussione

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Bisogna legalizzare la cannabis?

Due terzi della popolazione svizzera è favorevole a una legalizzazione del consumo di cannabis a scopo ricreativo. Qual è la vostra opinione?

Partecipa alla discussione
7 Commenti
Visualizza la discussione

Dibattito
Moderato da: Marija Alberti-Miladinovic

Cosa pensate dell’eventuale abbassamento dell’IVA applicata ad assorbenti e tamponi?

Credete sia una misura necessaria oppure ritenete che il risparmio che porterebbe sia contenuto in confronto alla polemica che crea?

Partecipa alla discussione
2 Commenti
Visualizza la discussione
