I servizi della settimana scelti per te

Questo contenuto è stato pubblicato al In Valposchiavo, c’è un villaggio che a lungo non ha fatto parte né della Svizzera né dell’Italia. Ripercorriamo la curiosa storia di questo paese incastonato tra Valtellina e Grigioni.

Questo contenuto è stato pubblicato al Una riforma controversa ha cambiato radicalmente le regole sulla cittadinanza italiana per chi nasce all’estero da genitori italiani. Il decreto Tajani, convertito in legge nella primavera del 2025, ha suscitato indignazione tra milioni di italiani e italiane emigrati.

L’accordo fiscale con l’Italia cambia le regole: in Ticino meno frontalieri, più residenti

Questo contenuto è stato pubblicato al Per la prima volta in vent’anni, il numero dei lavoratori frontalieri in Ticino sta diminuendo in modo costante, mentre contemporaneamente cresce il numero di chi sceglie di trasferirsi definitivamente in Ticino.

