I servizi della settimana scelti per te

1 minuto

Altri sviluppi

Altri sviluppi I comuni più poveri d’Italia si trovano a pochi chilometri dalla Svizzera Questo contenuto è stato pubblicato al I sei comuni italiani in cui le persone dichiarano il reddito medio più basso, sotto i 10’000 euro annui, si trovano a pochi chilometri dal cantone Ticino. E non è un caso. Di più I comuni più poveri d’Italia si trovano a pochi chilometri dalla Svizzera

Altri sviluppi

Altri sviluppi “Vieni a vivere a Varese”: 6’000 euro per trasferirsi nella provincia lombarda Questo contenuto è stato pubblicato al La Camera di Commercio di Varese sta per lanciare un bando per destinare fondi a chi si trasferisce sul territorio per lavoro. Una sfida per sopperire alla mancanza di professionisti e lottare contro per lo spopolamento. Di più “Vieni a vivere a Varese”: 6’000 euro per trasferirsi nella provincia lombarda

Altri sviluppi

Altri sviluppi Blatten, cronaca di una tragedia evitata e di una straordinaria solidarietà Questo contenuto è stato pubblicato al Nove giorni per salvare un paese intero. È il tempo che i geologi svizzeri hanno avuto per trasformare quella che sarebbe stata una delle più gravi tragedie alpine della storia moderna in un esempio mondiale di prevenzione efficace. Di più Blatten, cronaca di una tragedia evitata e di una straordinaria solidarietà

Altri sviluppi

Altri sviluppi Il Salmo svizzero, un inno tra fede e identità nazionale Questo contenuto è stato pubblicato al La storia dell’inno nazionale svizzero è un viaggio affascinante attraverso 180 anni di tensioni tra tradizione e modernità. Di più Il Salmo svizzero, un inno tra fede e identità nazionale

Altri sviluppi

Altri sviluppi Come lo chalet alpino è arrivato nei quartieri delle città Questo contenuto è stato pubblicato al Prima di conquistare la Svizzera, lo chalet ha sedotto il mondo. Tuttavia è soprattutto nella Confederazione che è considerato l’edificio tradizionale per eccellenza. Perché? Di più Come lo chalet alpino è arrivato nei quartieri delle città

Altri sviluppi

Altri sviluppi In treno da Zurigo al Mar Ligure senza cambi Questo contenuto è stato pubblicato al Da giugno alla fine di settembre, le Ferrovie federali svizzere offrono collegamenti estivi quotidiani per Sestri Levante e Pisa. Cade invece il treno diretto per Bologna. Ecco quello che c’è da sapere sui collegamenti ferroviari estivi. Di più In treno da Zurigo al Mar Ligure senza cambi

>> Alcuni dei nostri articoli che hanno suscitato più interesse sui social media:

Altri sviluppi

Altri sviluppi La moneta più forte del mondo è anche supercompetitiva Questo contenuto è stato pubblicato al Il successo della Svizzera dimostra che una nazione può rivalutarsi per raggiungere la prosperità. Di più La moneta più forte del mondo è anche supercompetitiva

Altri sviluppi

Altri sviluppi Esercitazioni congiunte tra forze aeree svizzere e italiane Questo contenuto è stato pubblicato al Le forze aeree svizzere e italiane si stanno addestrando in questi giorni in Italia, a Istrana, in provincia di Treviso. Le esercitazioni coinvolgono F/A-18 svizzeri, così come Eurofighter e F-35 dell’esercito italiano. Partecipano anche F-16 della US Air Force in Europa. Di più Esercitazioni congiunte tra forze aeree svizzere e italiane

Altri sviluppi

Altri sviluppi Anche in Svizzera si va verso un divieto delle sigarette elettroniche monouso Questo contenuto è stato pubblicato al Il Parlamento svizzero ha approvato mercoledì una mozione che chiede il divieto di vendita delle sigarette elettroniche usa e getta. Di più Anche in Svizzera si va verso un divieto delle sigarette elettroniche monouso

>> Quali sono i temi d’attualità in Italia che hanno trovato eco sui quotidiani svizzeri? Scopritelo nella nostra rassegna stampa settimanale:

Altri sviluppi

Altri sviluppi Macron e Meloni, prove di riconciliazione a Roma Questo contenuto è stato pubblicato al Macron e Meloni si incontrano a Roma: ampio risalto sui media svizzeri. In evidenza anche l’eruzione dell’Etna, il nuovo decreto sicurezza e la nuova meta dei super ricchi. Di più Macron e Meloni, prove di riconciliazione a Roma