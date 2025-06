In treno da Zurigo al Mar Ligure senza cambi

Mar Ligure visto dalle Cinque Terre. EPA/LUCA ZENNARO

Da giugno alla fine di settembre, le Ferrovie federali svizzere offrono collegamenti estivi quotidiani per Sestri Levante e Pisa. Cade invece il treno diretto per Bologna. Ecco quello che c’è da sapere sui collegamenti ferroviari tra Svizzera e Italia in estate.

I recenti annunci delle Ferrovie federali svizzere (FFS) in merito a nuovi collegamenti, cambiamenti e novità hanno comprensibilmente un po’ confuso molte e molti.

Dopo aver dato notizia nelle scorse settimane, con larghissimo anticipo, delle novità previste per il 2026 – compresi collegamenti diretti fino a Firenze e La Spezia, ma anche soppressioni e disagi nel periodo estivo – la società ferroviaria elvetica ha negli scorsi giorni reso noti alcuni cambiamenti che avverranno invece nel corso della bella stagione alle porte, ossia l’estate 2025Collegamento esterno.

Liguria a portata di treno…

Dal 1° giugno e fino al 28 settembre, le FFS hanno previsto un collegamento diretto quotidiano Zurigo-Genova-Sestri Levante. Nel corso dell’anno, specifica la società, questa tratta viene offerta solo nel fine settimana, ma per i quattro mesi più caldi ci saranno treni diretti tutti i giorni e senza cambi da Zurigo fino alla località marittima ligure.

La Liguria rappresenta la destinazione marittima italiana più vicina per la maggior parte della popolazione svizzera.

“Questa estate le FFS offrono numerosi collegamenti ferroviari verso destinazioni turistiche europee affacciate sul Mediterraneo: dalla Svizzera si possono raggiungere comodamente in treno bellissime mete come Sestri Levante, Pisa, Avignone e Marsiglia”, si legge sul sito.

… ma anche la Toscana

La Liguria, con la fermata di Sestri Levante, non è infatti la sola regione a diventare così più facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici.

Dall’8 giugno al 28 settembre, l’EuroCity verso Genova e Sestri Levante sarà prolungato giornalmente fino a Pisa, in Toscana. La caratteristica cittadina sarà raggiungibile quindi direttamente da Zurigo senza cambi.

A partire dal 2026, come preannunciato nelle scorse settimane sempre dalle FFS, saranno inoltre previsti treni diretti da Zurigo a Firenze.

Dal 28 giugno al 24 agosto 2025, dalla Svizzera sarà infine possibile raggiungere anche Avignone e le coste mediterranee francesi con collegamenti diretti fino a Marsiglia, con partenza da Losanna e Ginevra.

Non solo buone notizie

Le FFS annunciano tuttavia che ci saranno anche inconvenienti, soprattutto per chi si vorrà dirigere in treno in Emilia-Romagna. L’EuroCity che fino a un paio di giorni fa permetteva di imbarcarsi alla stazione centrale di Zurigo e scendere a Bologna non potrà infatti circolare dal 1° giugno al 28 settembre 2025 a causa di lavori sulla tratta in territorio italiano.

Anche quest’anno, durante i mesi estivi saranno operativi anche diversi cantieri sulla rete ferroviaria nazionale e internazionale.

In Svizzera, la tratta Berna-Friburgo sarà interrotta dal 27 giugno al 25 agosto e circoleranno autobus sostitutivi. Anche sulla linea da Basilea a Bienne, tra Aesch e Laufen circoleranno autobus anziché treni sino a fine settembre.

Sull’asse del Sempione, RFI Rete Ferroviaria italiana sta poi eseguendo importanti lavori di ammodernamento tra Domodossola e Milano, con la conseguente predisposizione di un servizio sostitutivo con autobus.

Infine, il 16 e il 17 agosto 2025 in Lombardia si verificheranno interruzioni tra Camnago e Seregno; in questi due giorni saranno pertanto soppressi gli EuroCity tra Chiasso e Milano.