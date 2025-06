Esercitazioni congiunte tra forze aeree svizzere e italiane

F35 italiani. Keystone-SDA

F/a-18 svizzeri ed Eurofighter e F-35 italiani, come pure F-16 della US Air Force si stanno esercitando insieme in questi giorni in Italia

Le forze aeree svizzere e italiane si stanno addestrando in questi giorni in Italia, a Istrana, in provincia di Treviso. Le esercitazioni coinvolgono F/A-18 svizzeri, così come Eurofighter e F-35 dell’esercito italiano. Partecipano anche F-16 della US Air Force in Europa.

Le esercitazioni sono iniziate il 26 maggio e si protrarranno fino al 13 giugno, secondo quanto comunicato dall’esercito all’inizio dell’operazione. In particolare, i giovani piloti hanno l’opportunità di addestrarsi al combattimento aereo a bassa quota sul mare, sia a distanza visiva che oltre.

Per la Svizzera la collaborazione con le forze armate italiane non è solo preziosa per il servizio di polizia aerea transfrontaliera, ma è anche un’opportunità per scambiare opinioni sull’F-35A, dato che Berna ha deciso di acquistare 36 velivoli di questo tipo.

“È interessante vedere gli italiani che utilizzano l’F-35, ma non è questo l’obiettivo dell’addestramento. La cosa principale è approfondire le conoscenze dei nostri giovani piloti”, ha spiegato il comandante delle Forze aeree elvetiche, Peter Merz.

L’obiettivo dell’esercitazione è anche quello di rafforzare i partenariati con Roma. “Abbiamo un’ottima collaborazione con l’Italia e vorremmo continuarla”, ha aggiunto Merz.

Dal 2004 Svizzera e Italia hanno stipulato un accordo per lo svolgimento di queste esercitazioni congiunte. La Svizzera ne beneficia pienamente, poiché le Forze aeree non sono in grado di svolgere un addestramento completo secondo gli standard internazionali a causa delle dimensioni ridotte del suo territorio e di altre restrizioni.