I servizi della settimana scelti per te

L'abbassamento della soglia per il rimborso IVA in Italia ha scatenato un'ondata di acquisti transfrontalieri, mettendo in ginocchio il personale doganale italiano di Ponte Chiasso, già stremato da carenze di organico.

Non è solo il cambiamento climatico a far crollare le montagne svizzere

Sulle Alpi le piccole frane sono in aumento a causa del cambiamento climatico. Il legame con il riscaldamento globale è invece meno evidente per i disastri naturali di grandi dimensioni.

L'unica terapia psichedelica d'Europa è in Svizzera

In Svizzera aumenta il ricorso a metodi alternativi per trattare le malattie psichiche, come le terapie a base di psichedelici. Si tratta però di pratiche ancora costose, poco diffuse e talvolta praticate in modo informale.

