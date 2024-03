Energia, un patto di solidarietà con Italia e Germania

Albert Rösti e Annalena Baerbock all'apertura del "Berlin Energy Transition Dialogue". KEYSTONE

Per la sicurezza energetica il consigliere federale Albert Rösti ha firmato martedì a Berlino un accordo di solidarietà sul gas con il vicecancelliere tedesco, Robert Habeck, e il ministro italiano dell'ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin.

tvsvizzera.it/fra con Keystone-ATS

I tre Paesi si impegnano ad aiutarsi reciprocamente: in caso di dichiarazione dello stato di emergenza, e dopo aver adottato tutte le misure possibili a livello nazionale, la Svizzera potrà così fare appello alla solidarietà di Germania e Italia per l’approvvigionamento dei propri clienti protetti, ossia le economie domestiche, gli ospedali o i servizi di emergenza. Lo stesso potranno fare i due Paesi confinanti.

Il ministro elvetico dell’energia ha approfittato della sua visita di lavoro a Berlino anche per discutere con il ministro tedesco per il digitale e i trasporti, Volker Wissing, dello sviluppo della qualità e delle capacità del trasporto ferroviario lungo il corridoio Reno-Alpi. I due hanno evocato l’introduzione dell’accoppiamento automatico digitale (DAC), che rende il traffico merci su rotaia più semplice ed efficiente. L’avviamento di questo dispositivo in Svizzera deve essere coordinato con l’Europa.

Rösti ha pure partecipato all’inaugurazione – assieme ad Habeck e alla ministra tedesca degli esteri, Annalena Baerbock – del “Berlin Energy Transition Dialogue”, una conferenza internazionale organizzata dal governo tedesco che quest’anno ha per motto “Accelerating the Global Energy Transition”.