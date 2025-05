Dopo Blatten anche due villaggi a valle pronti per una rapida evacuazione

Si sta formando un lago a Blatten. Le autorità temono che le acque possano prima o poi scendere a valle. Keystone / Jean-Christophe Bott

A causa del pericolo di una possibile ondata di piena proveniente dalla Lötschental dopo l'enorme frana di Blatten, la popolazione delle località a valle di Gampel e Steg deve prepararsi a una rapida evacuazione.

Lo ha comunicato nella notte lo Stato maggiore di condotta regionale. Gli abitanti devono quindi essere pronti a lasciare velocemente le proprie abitazioni in caso di emergenza.

Gli interessati sono pregati di organizzare in anticipo un alloggio al di fuori del fondovalle e del perimetro di Gampel/Steg, indica lo Stato maggiore, ricordando di pensare anche ai familiari che potrebbero non essere raggiungibili e agli animali.

Chi non trovasse una sistemazione o necessitasse di aiuto in caso di evacuazione deve recarsi ai punti di incontro di emergenza presso la scuola di Steg o la scuola di orientamento di Gampel. È obbligatorio comunicare il proprio luogo di soggiorno tramite un modulo online. Le località di Hohtenn, Bratsch, Engersch e Jeizinen, situate più in alto, non sono interessate dalla misura.