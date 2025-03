Cresce ancora l’aeroporto di Zurigo

Aumentati sia il fatturato che l'utile. Keystone / Ennio Leanza

Nel 2024 l'aeroporto di Zurigo ha registrato un'ulteriore crescita. Sia il fatturato che l'utile sono stati nettamente superiori a quelli dell'anno precedente. Gli azionisti possono aspettarsi un dividendo più elevato.

Keystone-ATS

Il fatturato dell’aeroporto di Zurigo è aumentato del 7,3% nel 2024 a 1,33 miliardi di franchi a seguito dell’ulteriore aumento del volume di passeggeri, indica oggi la società che gestisce il maggiore scalo elvetico in una nota. Rispetto al 2019, ultimo anno pre-pandemia, ciò significa un aumento di quasi il 10%, anche se l’anno scorso l’aeroporto ha registrato ancora meno passeggeri rispetto a prima della crisi legata al Covid.

Il motivo è, non da ultimo, l’aumento dei ricavi derivanti dalle attività immobiliari e internazionali, precisa il comunicato.

Nel frattempo, i costi operativi sono aumentati in misura leggermente inferiore alla media, di circa il 6%, a 673 milioni di franchi. L’utile operativo (EBITDA) è aumentato dell’8,3%, a 733 milioni, e il margine corrispondente è stato del 55,3%, rispetto al 54,7% dell’anno precedente.

L’utile netto è aumentato del 7,6% a 327 milioni di franchi. Gli azionisti riceveranno quindi un dividendo di 5,70 franchi per azione, 40 centesimi in più.

Le aspettative degli analisti sono state quindi soddisfatte. In particolare, l’EBITDA e il margine corrispondente sono stati leggermente superiori alle aspettative.

Per l’anno in corso, il gestore dell’aeroporto si mostra ancora una volta fiducioso. La direzione prevede che nel 2025 il numero di passeggeri raggiungerà per la prima volta il record di 32 milioni, superando i 31,5 milioni del 2019. L’anno scorso il numero di passeggeri era già tornato a 31,2 milioni.

Inoltre, la società che gestisce lo scalo annuncia un cambiamento nel consiglio di amministrazione. Beat Schwab vi entrerà a far parte dal prossimo primo maggio in qualità di rappresentante del Cantone di Zurigo. Sostituirà Vincent Albers, che lascerà il consiglio dopo dieci anni.

