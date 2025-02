Traffico in crescita all’aeroporto di Zurigo, anche sulla scia del WEF

Keystone-SDA

Cresce ancora il traffico all'aeroporto di Zurigo: in gennaio i movimenti aerei a Kloten sono stati 19'240, un numero in progressione del 6% rispetto allo stesso mese del 2024, emerge dalle statistiche valutate dall'agenzia AWP.

1 minuto

Keystone-ATS

La giornata più intensa – 746 atterraggi e decolli – è stata osservata il 20 gennaio, in concomitanza con l’apertura del Forum economico mondiale (WEF) di Davos.

Nel gennaio 2020 – prima della pandemia – i movimenti erano più di 20’000. Ma per estrapolare tendenze a livello di passeggeri – i dati non sono ancora noti – va rilevato che nel frattempo le compagnie si sono dotate di apparecchi più capienti e che nulla si sa riguardo ai coefficienti di occupazione. Occorre anche sottolineare che i mesi non sono sempre perfettamente comparabili a causa del numero diverso di giorni festivi e feriali.

I numeri in questione concernono gli aerei che si spostano secondo le cosiddette regole IFR, cioè di volo strumentale: sono contemplati velivoli di linea e charter, ma anche cargo, aerei d’affari e apparecchi privati. I dati sui passeggeri saranno pubblicati il 12 febbraio.