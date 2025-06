Il Nazionale approva 5 milioni per Blatten

Dopo la frana si è formato un lago. Keystone-SDA

Blatten, travolto da una frana il 28 maggio scorso - uno degli eventi naturali più devastanti verificatisi negli ultimi decenni in Svizzera -, riceverà dalla Confederazione 5 milioni di franchi in segno di solidarietà.

Dopo gli Stati martedì, giovedì anche il Nazionale ha approvato – all’unanimità – la legge federale che concede un aiuto da 5 milioni di franchi all villaggio di Blatten (canton Vallese), quasi completamente distrutto da una frana staccatasi il 28 maggio.

I mezzi finanziari dovranno essere utilizzati dal Comune per misure urgenti che non sono coperte da assicurazioni o sussidi e che devono essere attuate rapidamente. Tali risorse potranno essere impiegate anche per dare sostegno agli abitanti dei villaggi colpiti che si trovano in situazioni particolarmente difficili.

Spetterà alle autorità comunali decidere in che modo impiegare il contributo immediato. Blatten dovrà poi comunicare alla Confederazione in che modo i fondi sono stati utilizzati. È la prima volta che la Confederazione concede un aiuto diretto incondizionato per una catastrofe naturale nell’ambito di una legge d’urgenza.

Dopo l’approvazione della legge, oggi è in programma nelle due camere anche la votazione sulla clausola d’urgenza. Tale voto è necessario affinché la Legge federale sull’aiuto immediato per Blatten, questo il suo nome, possa entrare in vigore subito dopo le votazioni finali, e consentire così lo stanziamento immediato degli aiuti.