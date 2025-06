Blatten, alcune persone hanno potuto visitare le loro case

Altri sviluppi Gli USA inseriscono la Svizzera nell’elenco di potenziali manipolatori di cambi Questo contenuto è stato pubblicato al Il Dipartimento americano del tesoro (USDT) è tornato a inserire la Svizzera in un elenco di paesi da tenere sotto osservazione per le loro pratiche valutarie, in quanto potenziali manipolatori di cambi, e per le misure economiche da loro adottate. Di più Gli USA inseriscono la Svizzera nell’elenco di potenziali manipolatori di cambi

Affitto, premi della cassa malati e cibo: il costo della vita è la preoccupazione numero uno in Svizzera per i Millennials (nati dal 1983 al 1994, secondo la definizione in esame) e per i membri della Generazione Z (1995-2006).

Remunerazioni milionarie a doppia cifra ai piani alti di Richemont, società ginevrina che figura fra i principali gruppi mondiali nel settore del lusso.

Le forze aeree svizzere e italiane si stanno addestrando in questi giorni in Italia, a Istrana, in provincia di Treviso. Le esercitazioni coinvolgono F/A-18 svizzeri, così come Eurofighter e F-35 dell'esercito italiano. Partecipano anche F-16 della US Air Force in Europa.

Le forze armate non riceveranno un miliardo supplementare per l'acquisto di munizioni: nel discutere Messaggio sull'esercito il Nazionale ha bocciato - con 97 voti contro 77 e 19 astenuti - questa aggiunta, proposta dalla Commissione della politica di sicurezza.

Soppressione di posti in vista presso PostFinance: la filiale della Posta attiva nei servizi finanziari intende tagliare nei prossimi mesi 141 impieghi, perlopiù in funzioni amministrative a Berna.

Il Consiglio nazionale terrà un dibattito urgente sulla politica dei dazi doganali del presidente Usa Donald Trump durante la terza settimana della sessione estiva.

Numeri record per il turismo svizzero nella stagione invernale 2024/2025, cioè nel semestre che va da inizio novembre a fine aprile: sono stati registrati 18,5 milioni di pernottamenti, il livello più alto mai osservato. Anche i Grigioni mostrano un incremento.

L'aumento delle temperature è il principale rischio climatico per la salute umana in Svizzera. Porterà a un crescente stress da calore che, a causa dell'invecchiamento della società, coinvolgerà un numero sempre maggiore di persone vulnerabili.