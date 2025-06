Gli Stati approvano 5 milioni per Blatten

La somma dovrà essere impiegata dal Comune di Blatten per misure urgenti. Keystone / Michael Buholzer

Il Consiglio degli Stati ha approvato un aiuto da 5 milioni di franchi per il villaggio di Blatten. Il dossier ora passa al Nazionale.

1 minuto

Keystone-ATS

In segno di solidarietà per il villaggio vallesano di Blatten, travolto da una frana il 28 maggio scorso – uno degli eventi naturali più devastanti verificatosi negli ultimi decenni in Svizzera -, il Consiglio degli Stati ha approvato lo stanziamento di 5 milioni di franchi a favore del Comune della Lötschental.

Questi mezzi dovranno essere impiegati dal Comune di Blatten per misure urgenti che non sono coperte da assicurazioni o sussidi e che devono essere attuate rapidamente. Tali risorse potranno essere impiegate anche per dare sostegno agli abitanti dei villaggi colpiti che si trovano in situazioni particolarmente difficili. Le autorità comunali decideranno in merito all’impiego esatto del contributo immediato e ne renderanno conto alla Confederazione.

Il dossier passa al Consiglio nazionale, che si esprimerà dopodomani.

