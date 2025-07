Carenza alloggi, a Zurigo si consultano gli annunci funebri

Per trovare un alloggio a Zurigo, alcune persone hanno adottato il metodo di consultare quotidianamente gli annunci funebri: lo afferma in un'intervista apparsa lunedì sulla Neue Zürcher Zeitung l'esperto immobiliare Donato Scognamiglio, sottolineando che "questo mostra quanto le persone siano disperate".

ATS-Keystone

Le persone in cerca di un appartamento si annotano gli indirizzi delle persone decedute, si informano presso il registro fondiario sul proprietario della casa e quindi fanno domanda alla cieca. Secondo ScognamiglioCollegamento esterno, questo modo di procedere funziona sorprendentemente bene in quanto le amministrazioni possono risparmiarsi la fatica di pubblicare annunci.

Nonostante il tasso medio di alloggi vuoti nel Cantone di Zurigo sia dello 0,5% e quindi, secondo la definizione dell’Ufficio federale di statistica (UST), vi sia effettivamente una situazione di emergenzaCollegamento esterno, le cifre devono essere relativizzate.

Il tasso degli alloggi vacanti non mostra l’intero quadro, secondo l’esperto. Nella città di Zurigo, potrebbero essere affittati ogni anno circa 30’000 appartamenti il che indica uno scambio vivace. “Gli appartamenti non restano semplicemente mai a lungo sul mercato. Bisogna essere veloci”, ha spiegato Scognamiglio. In caso di cambio di appartamento ci si deve aspettare in media un aumento dell’affitto fino al 50%.

Secondo l’esperto gli ostacoli politici alla costruzione sono la principale causa di questa situazione tesa: “Si potrebbe adattare le leggi edilizie in modo che un investitore possa ormai costruire dieci piani in una certa zona invece degli attuali cinque”.

In cambio, questi dovrebbe impegnarsi a costruire un quinto delle nuove abitazioni a prezzi vantaggiosi. Per Scognamiglio, questo rimane un “accordo molto redditizio”.