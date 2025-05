Blatten, una parte del ghiacciaio è crollata

Altri sviluppi

Turismo, secondo il BAK quest’estate ci sarà il 2% di pernottamenti in più

Questo contenuto è stato pubblicato al Il turismo continuerà a crescere nei prossimi mesi in Svizzera: per la stagione estiva, che va da inizio maggio a fine ottobre, BAK Economics prevede 24,9 milioni di pernottamenti, il 2,0% in più dello stesso periodo del 2024.

