L’avvocata delle Anziane per il clima è una delle 100 personalità più influenti al mondo

Cordelia Bähr. Keystone-SDA

La principale avvocata dell'associazione "Anziane per il Clima", Cordelia Bähr, è una delle 100 personalità più influenti al mondo.

1 minuto

Keystone-ATS

Nella sua lista annuale, la rivista statunitense Time ha assegnato un posto nella sua lista annuale delle 100 personalità più influenti al mondo all’avvocata delle Anziane per il clima. “Attraverso la scienza, la legge e la sua incrollabile determinazione, Cordelia Bähr non ha solo lottato per la giustizia, ma l’ha ridefinita”, scrive il periodico parlando dell’avvocata zurighese.

“Sono profondamente onorata”, ha dichiarato dal canto suo Cordelia Bähr in un comunicato stampa diffuso da Greenpeace. “Per nove anni ho lavorato con tutte le mie forze per il successo delle Anziane per il clima”, ha aggiunto, sottolineando la natura storica della decisione della Corte europea dei diritti umani (CEDU) dello scorso anno.

La CEDU aveva condannato la Svizzera per la sua inazione climatica, dando ragione all’associazione. Quest’ultima ha accolto con favore l’inserimento dell’avvocata nell’elenco dei 100 più influenti al mondo stilato dalla rivista “Time”.

Il periodico non fornisce una classifica delle personalità scelte. Il tennista Roger Federer ha già figurato nella lista in passato.

